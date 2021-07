Contar con la Prueba de Transición rendida es un requisito indispensable para poder ingresar a formarse en todas carreras que imparte la universidad regional de Aysén y la mayor parte de las casas de estudios del país.

Coyhaique.- En el marco del proceso de admisión a las instituciones de educación superior para el 2022, la Subsecretaría de Educación Superior y el DEMRE de la Universidad de Chile confirmaron la apertura de un periodo extraordinario de inscripción a la Prueba de Transición (PDT), instancia que se realizará desde el próximo jueves 5 de agosto, a las 9:00 horas, hasta el lunes 23 de agosto, a las 13:00 horas.

Al respecto, David Vásquez, coordinador de Admisión de la Universidad de Aysén, enfatizó en la importancia de realizar esta gestión para poder acceder, tanto a esta casa de estudios regional, como a todas las instituciones o universidades inscritas en el Sistema Centralizado a lo largo del país.

Asimismo, David Vásquez hizo un llamado a las y los jóvenes que aún no se han inscrito para rendir la Prueba de Transición Universitaria. “Hace algunos días finalizó el primer periodo de inscripción a la PDT, si no alcanzaste o tuviste alguna dificultad, no te preocupes ya que habrá un periodo extraordinario entre los días 5 y 23 de agosto. Recuerda que para ingresar a todas las carreras de la Universidad de Aysén esta prueba rendida es un requisito indispensable, así como para la mayor parte de las carreras de las universidades del país que pertenecen al sistema centralizado de admisión ¡inscríbete, no te quedes fuera!”, declaró el profesional de la UAysén.

Para inscribirse, el formulario se encuentra en el sitio acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/. Hay que tener en cuenta que al momento de realizar el trámite se necesita contar con Cédula de Identidad Chilena (aunque esté vencida), Pasaporte o Identificador Provisorio Escolar (IPE). Si no se tiene la Cédula de Identidad Chilena se puede concretar la inscripción siguiendo el procedimiento correspondiente que estará disponible en las webs de Acceso y del DEMRE.

Cabe señalar que al igual que el proceso de rendición anterior, al momento de realizar la PdT, este año se tomarán todas las medidas preventivas ante la aún vigente pandemia. Por estas razones sanitarias la prueba se rendirá los días 6-7 y 9-10 de diciembre de este año en la modalidad de grupos.

Finalmente, si tienes dudas, comunícate con Ayuda Mineduc, al 600 600 26 26, desde celulares al 2 2406 6600, o a la Mesa de Ayuda DEMRE, al 229783806 o al mail de la coordinación de admisión de la Universidad de Aysén admision@uaysen.cl.-