El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, y Talento Digital para Chile anunciaron la apertura de 25 becas para la Región de Aysén orientadas a cubrir la demanda de profesionales digitales en el mercado y brindar oportunidades de reconversión laboral a personas que hayan quedado sin empleo o que estén trabajando de manera independiente.

Según el estudio de demanda de Habilidades Digitales de Talento Digital para Chile, este 2021 el requerimiento de profesionales TI por parte de las empresas se ha duplicado respecto al año pasado. Destaca la digitalización del sector de las Pymes que ya representa el 65% de la contratación de los perfiles más demandados, como desarrolladores de software, diseñadores de experiencia de usuario y otros especialistas en infraestructura y plataformas.

La crisis sanitaria ha incrementado la brecha de profesionales TI disponibles en el mercado que ya al 2020 se estimaba en 65 mil personas, haciendo urgente la formación de capital humano que de soporte a la transformación digital. A la vez, este escenario abre la posibilidad de que muchas personas se reconviertan hacia áreas que les permitan mejores perspectivas de empleabilidad.

Con respecto a la convocatoria en la región, Andrea Ponce, Seremi del Trabajo y Previsión Social, comentó, “Estamos muy entusiasmadas con la convocatoria “Reiníciate en Digital” que acaban de lanzar Talento Digital para Chile y Sence, ya que tiene especial sentido en un año en que, debido a la pandemia Covid-19, se ha acelerado la producción digital en las empresas y con ello, ha aumentado drásticamente la necesidad de profesionales del área.

Los trabajos están cambiando y se necesitan cubrir nuevas necesidades ya que se han detectado importantes brechas y como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través de Sence, estamos buscando adaptar los programas y servicios para apoyar a los y las trabajadores en una reconversión laboral. En este curso no se requiere tener conocimientos previos de programación o una carrera de esa área, por lo que se abre el abanico de posibilidades. Son 25 los cupos existentes en nuestra Región de Aysén, que busca capacitar en temas que se detectaron con mayor necesidad en la región, agregando que luego de finalizar esta capacitación, hay un acompañamiento de intermediación laboral para asegurar la inserción en el mundo del trabajo local, con estos nuevos conocimientos”, afirmó.

Sobre las postulaciones y la modalidad, la Directora Regional de Sence, Katherine Kingma, explicó, “Talento Digital es un programa único, en el que los cursos se crearon y se prepararon en conjunto con las empresas, pensando en los perfiles que ellas están necesitando en las áreas digitales. En la Región de Aysén están disponibles 25 becas gratuitas para el Desarrollo de Aplicaciones Full Stack JavaScript. Son programas intensivos para reconversión laboral con una duración de entre 3 y 4 meses en formato online”.

Los postulantes no requieren conocimientos previos en programación, “Sobre los requisitos, los postulantes tienen que ser mayores de 18 años, contar con enseñanza media completa, estar cesante al momento de la postulación o ser trabajador independiente que cotiza.

Encontrarse dentro del 80% más vulnerable de la población según Registro Social Hogares, rendir dos test de admisión en línea, entre otros más específicos. Los invitamos a aprovechar esta gran oportunidad, que sin duda se verá reflejado en más y mejores trabajos para quienes accedan a estos cursos. Las postulaciones son hasta el 9 de agosto y totalmente en línea, en www.sence.cl o www.talentodigitalparachile.cl”, puntualizó Katherine Kingma.

Con 44 años, Marcela Arratia se desempeñaba como esteticista integral y al ver las becas de Talento Digital y Sence decidió inscribirse para aprender Full Stack JavasScrip, y cuenta su experiencia, “Me tocó hacer códigos por primera vez y logré plasmar en la pantalla el “Hola Mundo”. Jamás pensé que lo iba a lograr y cuando pasó eso, se me abrió un abanico de oportunidades. Muchas personas me dijeron que no iba a ser capaz, pero me di cuenta que sí, con harto trabajo, con harto esfuerzo, harto código, harto teclado, se logra. Gracias a los bootcamp he logrado eso porque desde el día uno partimos haciendo código. Lo que me gusta de la informática es que nos entrega bastantes herramientas para poder ayudar al usuario. El haber hecho una aplicación para mujeres abusadas en la calle fue lo que me apasionó y me dije esto es. Por lo tanto, si una quiere hacerlo, se logra y no importa la edad”. Marcela hoy trabaja como analista y desarrolladora web en una empresa de soluciones tecnológicas.

Aumento de empleabilidad

Los programas son en modalidad bootcamp, donde los estudiantes “aprenden haciendo” desde la primera clase y están enfocados tanto en la incorporación de conocimientos técnicos, como el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Además, cuenta con un subsidio de 3 mil pesos diarios para asegurar una adecuada conexión a internet.

“Nuestra iniciativa apunta a dar respuesta a la aceleración digital, conectando oferta con demanda y entregando formación en las áreas más demandadas por el mercado. Lo hacemos siendo una alternativa a la educación digital tradicional, con programas de entrenamiento cortos e intensivos y donde los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para insertarse laboralmente de manera exitosa”, explica Jeannette Escudero, Directora Ejecutiva de Talento Digital para Chile.

El programa ya cuenta con más de 1500 egresados y 3000 cursando estudios. El 75% de ellos está dentro del 60% más vulnerable de la población. Por otra parte, el 41% de los estudiantes son mujeres, en un contexto donde la participación en carreras TI en la educación tradicional alcanza el 15%.

Para quienes aprueban el programa de estudios bajo modalidad Bootcamp, la proyección de empleabilidad es de un 50% luego de 6 meses de egreso, con apoyo de las instituciones que realizan la formación y a través del Semillero de Talentos que los conecta con las más de 200 empresas que conforman la red de empresas y organizaciones que apoyan la iniciativa. Adicionalmente, un porcentaje alto de egresados elige emprender o continuar sus estudios en el área digital.

Sobre Talento Digital para Chile

Es una iniciativa país que integra a las empresas, instituciones de formación y gobierno, para desarrollar nuevas capacidades en las personas, en sintonía con la transformación digital, generando más oportunidades para acceder a empleos de calidad, comprometidos a ser un aporte al futuro del trabajo en Chile.

El proyecto es ejecutado por Fundación Chile y Fundación Kodea, y está conformado por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE; la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO; InvestChile; el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC; la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA; la Asociación de Empresas de Tecnologías de Información, ACTI, y OTIC SOFOFA.

Inspirada en el exitoso modelo internacional New York Tech Talent Pipeline, Talento Digital suma esfuerzos y capacidades para articular e implementar los mecanismos necesarios para identificar la demanda de talento, gestionar los procesos de capacitación laboral, evaluar los resultados de los entrenamientos y generar oportunidades de empleo.

Su meta es capacitar a 16 mil personas en 4 años (2019-2022) en las áreas digitales más demandadas por el mercado y fomentar su empleabilidad, articulando para ello los instrumentos de Corfo y Sence.

Desde el 2019, el programa Talento Digital ya ha entregado más de 4500 becas orientadas a la reconversión laboral hacia las áreas TI más demandadas por el mercado y a la vez, cursos de emprendimiento digital orientadas a fomentar el desarrollo de negocios digitales y el autoempleo.

Para el año 2021 Talento Digital para Chile entregará cerca de 4000 nuevas becas repartidas en diversas convocatorias a nivel nacional en áreas de entrada al mundo digital (programación + diseño UX/UI), línea especialidades (Arquitecto Cloud, Ciencia de Datos, Análisis de Datos, Devops, Automatización de Pruebas, Marketing Digital y E-Commerce), como también becas para preparar emprendedores digitales.