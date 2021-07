Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el inicio del pago del bono de alivio para Pymes, resaltando la tramitación que esta iniciativa tuvo en el Congreso y las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, las que permitieron que este beneficio también llegara a los feriantes.

Coyhaique.- Según el legislador, “estuvimos en contacto con las dirigentes de la Feria Víctor Domingo Silva para corroborar que este beneficio se esté pagando. Me confirmaron que ya los feriantes que postularon los primeros días, están recibiendo sus pagos. Esta es una gran noticia, porque se está concretando esta ayuda que es tan importante para muchas familias”.

Calisto agregó que “en estos tiempos de crisis económica es fundamental que el Gobierno pueda entregar este tipo de ayudas y beneficios. El proyecto cuando ingresó a la Cámara no incluía a la gente que trabaja en las ferias libres. Después el Gobierno quiso desconocer la indicación aprobada en el Congreso y tuvo que ser la Contraloría la que confirmara el pago. Por eso es importante que ya se esté concretando este beneficio y la plata llegue a las familias”.

En relación a la gente que quedó fuera de este bono, Calisto indicó que “hay mucha gente que no estaba inscrita en la Municipalidad como feriante y no podrán cobrar este bono. El Gobierno debe ampliar las fechas para poder tener el certificado municipal y evitar seguir poniendo trabas a los feriantes para que puedan acceder a este bono”.

“Por eso, reiteramos al Ministerio de Economía para que se flexibilice la medida. Esperamos que esto se cumpla, aunque es algo que no podemos confirmar ni asegurar, pero si solicitamos que se pueda autorización a feriantes que no estaban en el decreto municipal anterior. Espero que el Gobierno recapacite y esto se autorice, porque todos los feriantes son emprendedores y lo han pasado muy mal este último tiempo”, aseguró.

Por su parte, Marta Soto, secretaria de la de la agrupación de feriantes de la Víctor Domingo Silva, señaló que “nosotros como feriantes le queremos dar las gracias al Diputado, las personas están muy agradecidas por su gestión y todo lo que ha hecho con respecto al bono para los feriantes. Las personas han estado recibiendo sus bonos a medida que han ido postulando, los primeros que postularon ya recibieron el beneficio”.