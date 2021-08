Con el objetivo de entregar información oportuna y pertinente al quehacer de las participantes del programa Mujer Emprende del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, se realizó una charla virtual sobre la Ley 21.081 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores por parte del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. La actividad se enmarca en las acciones que desarrolla este modelo programático con otras instituciones para promover espacios de formación que garanticen un desarrollo continuo de sus emprendimientos.

La Directora Regional de SernamEG; Elizabeth Gutiérrez Eggers, destacó la alianza estratégica con SERNAC y destacó el doble rol que tienen las emprendedoras, al ser proveedoras y consumidoras a la vez. “Son tiempos difíciles para ellas ya que en la región de Aysén vivimos una situación especial en comparación con el resto del país; así que es muy importante plantear desde una mirada de género el cómo la Ley del Consumidor nos puede beneficiar; sobre todo, cuando hay que hacer uso de estos derechos, respecto a las empresas más grandes que tienen una estructura más robusta, por eso es importante contar con una institucionalidad como el SERNAC para que las respalde”.

La Directora Regional del SERNAC, María Francisca Ortiz Oberg, sostuvo que “como Servicio estamos muy contentos con la participación de mujeres emprendedoras convocadas por SernamEG a nuestra charla sobre los alcances de la Ley 21.081, que viene a modificar la Ley 19.496, y que nos entrega mayores atribuciones para proteger los derechos nde los consumidores. Durante este período de pandemia, toma especial relevancia ya que como Servicio tuvimos un importante número de reclamos; así se gestionaron durante el año pasado 3571 reclamos de los consumidores de la región de Aysén y ya durante el primer semestre de este año llevamos gestionados 2156, por lo que es importante que los proveedores conozcan sus deberes y obligaciones en aras a la protección de los derechos de los consumidores; y por lo mismo, agradecemos la participación de las mujeres emprendedoras”.

Una de las participantes del modelo programático de SernamEG que asistió a la charla de SERNAC, fue Silvana González Caipillan, quien expresó que “fue una muy buena oportunidad, lo que más me gustó fue cuando abordaron el tema de los proveedores y el rol del consumidor, porque una sabe de estos temas, pero no en profundidad; así que me estoy contenta porque aprendí más. También destaco que pude ver a otras emprendedoras y tuvimos la posibilidad de mostrar nuestros trabajos y conocernos más”.