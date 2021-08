Un oficio de fiscalización envió hoy el diputado Miguel Ángel Calisto y la bancada de diputados DC a los ministros de Economía y Hacienda para poder ayudar a miles de pescadores artesanales que esperan ser incluidos en el bono de alivio a micro y pequeñas empresas. Lo anterior, tras conocerse el dictamen de la Contraloría el pasado viernes, que si bien habilita a un porcentaje de ellos a postular, deja fuera a otras actividades y, además, complica las postulaciones de los autorizados debido a lo tardío del dictamen considerando que el plazo vence hoy lunes.

Valparaíso.- Cabe señalar que el dictamen de Contraloría permitiría a 11.400 armadores artesanales acceder al bono de alivio, aunque no ayuda a la totalidad de pescadores artesanales reconocidos por el Registro Pesquero Artesanal, compuesto por cerca de 94.000 pescadores en sus distintas categorías.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “ son miles los pescadores artesanales que están impedidos de acceder a las ayudas del bono de alivio, a pesar de no poder desarrollar su actividad económica, quedando fuera de toda ayuda actividades artesanales de la pesca como pescadores propiamente tales, recolectores de orilla, buzos, algueros, y personas que realizan actividades conexas a la pesca, como encarnadores o tejedores, cuya labor depende de la pesca y que debido a la misma crisis tampoco han podido trabajar”.

Calisto agregó que “además, el segundo problema es que aun con quienes han sido tardíamente reconocidos como beneficiarios del bono de alivio, ya que las respuestas de Contraloría y del SII emanaron recién el 30 y 31 de julio, existe una imposibilidad práctica para los armadores artesanales de poder postular, ya que el plazo de postulación caduca el 2 de agosto, es decir, apenas 2 días después de haber conocido que estaban habilitados para postular”.

“Por eso enviamos este oficio que tiene carácter de urgente, donde solicitamos que se realicen las gestiones para extender el plazo de postulación al “bono de alivio” para micro y pequeñas empresas. También pedimos que se realicen gestiones para ampliar el presente beneficio, u otorgar otro de similares características enfocado a todos los pescadores que estén inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, considerando especialmente a pescadores artesanales propiamente tal, buzos, recolectores de orilla, algueros, buzos apnea, entre otros de dicho Registro”, señaló.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “solicitamos considerar también para beneficio a todos quienes realizan actividades conexas a la pesca para el desarrollo de la pesca artesanal, tarea que es principal pero no exclusivamente llevada a cabo por mujeres, incluyendo como beneficiarios de ayuda directa estatal a estas actividades realizadas en tierra, como encarnadores, charqueadores, ahumadores, tejedores, entre otros”.