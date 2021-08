El legislador señaló que es el Estado el que debe asegurar la conectividad y tener un plan que considere todos los escenarios, además de plantear la necesidad de adquirir una nueva barcaza.

Chile Chico.- Luego que la barcaza Pilchero presentara una falla eléctrica y quedara fuera de servicio al igual que la barcaza Tehcuelche, dejando a la localidad de Chile Chico sin conectividad lacustre, el diputado Miguel Ángel Calisto y el concejal de la comuna, Ariel Keim, hicieron un llamado a implementar un plan de contingencia integral que no dependa de la empresa Somarco, sino que sea el Estado el que asegure la conectividad, además de plantear la opción de adquirir una nueva barcaza.

Según el diputado Calisto, “la situación vivida este lunes en la barcaza Pilchero es muy preocupante, principalmente por un tema de seguridad, porque si esta falla eléctrica hubiese sucedido en medio del lago, quizás estaríamos contando otra historia mucho más lamentable. Es fundamental que el Gobierno asegure que esto no se va a volver a repetir”.

“Urge tener un plan de contingencia más elaborado que asegure la conectividad cuando sucedan este tipo de situaciones en que las dos barcazas están fuera de servicio. Aún no hay claridad sobre lo que va a pasar con las personas que tienen que ir al médico en Coyhaique por tratamientos o exámenes, o las mujeres embarazadas, porque es obvio que ellas no pueden hacer el recorrido de ocho horas en bus por la carretera austral”, indicó.

El legislador aseguró que “es momento que el Gobierno deje de improvisar y se establezca un plan de contingencia integral que considere todos los escenarios, y que sea el Estado el que asegure la conectividad, no la empresa que se ganó la licitación. Este plan debiera incluir poner a disposición buses, traslados aéreos y embarcaciones de la Armada para emergencias. También es momento que pensemos en la opción de una nueva barcaza, con más y mejor tecnología. Todos estos temas se los plantee a la Ministra de Transporte en un oficio que enviamos”.

Por su parte, el concejal de la comuna Ariel Kleim, aseguró que “este es un tema serio, que debe tratarse como tal. Esto no sólo es conectividad, sino también seguridad de nuestros vecinos. Lo más importante, urge poder comprar una nueva barcaza que asegure una conectividad como corresponde, y cada vez que se deba realizar alguna mantención programada o exista alguna falla, podamos tener una alternativa de conectividad”.

El Concejal señaló que “este es un trabajo que debemos hacer en conjunto, comunidad, y autoridades para poder sacar adelante esta iniciativa de una nueva embarcación. Esperamos profundizar más en el tema y estaremos haciendo un seguimiento desde cerca para ver como evoluciona esta situación”.

Finalmente, Nelly Alegría, quien es dirigenta de Chile Chico y estaba en la barcaza Pilchero el día que falló, señaló que “esto nos afecta totalmente, porque Chile Chico es una localidad muy aislada, este es nuestro medio de transporte, más aún ahora que está cerrada la frontera, porque se nos complica todo. Muchas personas no tienen vehículo propio para dar la vuelta al lago, y el bus particular los valores son altísimos, porque son ocho horas de viaje. Estamos en total abandono”.