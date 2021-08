A más de un mes de haber asumido su cargo, el Alcalde Luperciano Muñoz decidió suspender la entrega de la beca municipal a más de 40 jóvenes de la comuna, que se encuentran realizando su educación superior.

Chile Chico.- Yessica Báez, es una de las apoderadas que asistió al último Concejo, donde el edil anunció esta lamentable noticia para los jóvenes que contaban con este apoyo municipal.

“Lamentablemente se les suspendió esta beca a más de 40 jóvenes de la comuna, una beca que era alrededor de 50, 60 mil pesos. Hoy en día mas del 50, 60% de los alumnos están estudiando afuera en universidades, no son carreras técnicas son carreras universitarias, tenemos muchos niños estudiando en el área de salud y en el área de ingeniería. O sea, son jóvenes que se están ganando realmente este incentivo de la comuna y que se les suspenda a esta altura del esta año esta beca, es bastante complicado”.

El tema laboral hace bastante rato esta complejo en la comuna y cualquier ayuda para los jóvenes que buscan salir adelante en lo educativo junto a sus familias, es importante, añadió Yessica Báez.

“Sabemos la situación que tenemos como comuna, tenemos mucha cesantía, los empleos Fril también se terminaron de un rato para otro, entonces, de donde sacamos los recursos. Y lamentablemente el Alcalde aludió que esta beca fue mal gestionada, que no fue aprobada por el Concejo Municipal anterior, que la gestión anterior cometió errores en realizar este decreto. Por lo tanto, este documento va a ser enviado a Contraloría y que se iba a estudiar”.

La apoderada de uno de los jóvenes que recibía la beca municipal de estudios superiores, enfrentó al edil, manifestándole que este apoyo era totalmente necesario y que venía a ser como un incentivo para los estudiantes que salen fuera de la región para buscar ser profesionales.

“Yo le dije que tenía que darse cuenta que en la comuna hay mucha necesidad de trabajo, mucha cesantía y que realmente si se necesitaba esta beca, esta era una forma de incentivar a los niños a estudiar, más en la comuna que estamos. Es todo tan lejos, tienen que salir a cientos de kilómetros de sus casas para que los chicos puedan estudiar, estamos totalmente aislados y esta beca era muy buena para incentivarlos, para que vuelvan a su comuna a trabajar. Pero lamentable el Alcalde no piensa lo mismo”.