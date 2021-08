En el transcurso de los últimos meses, tanto a nivel país como en la región de Aysén, se ha visto una disminución de los casos nuevos y casos activos por COVID-19, un hecho que ha permitido que diversas comunas avanzaran en el Plan Paso a Paso hacia un mayor desconfinamiento y movilidad entre las regiones; sin embargo, este nuevo escenario que se vive en el territorio nacional se contrapone con la realidad que se vive en otros países, donde las nuevas variantes del COVID-19 han generado la implementación de nuevas medidas para el control de esta pandemia, como en el caso de Chile donde se formuló el Plan de Fronteras Protegidas.

Coyhaique.- De esta forma, a partir del 26 de julio de este año, comenzó a operar el Plan Fronteras Protegidas que resguarda la salud de los habitantes del país, mediante normativas que regulan el ingreso de viajeros, quienes deberán completar el aislamiento estricto y obligatorio de 10 días. Cuarentena que las personas con pase de movilidad habilitado, podrán cumplir en un domicilio particular y exclusivo para el viajero, siempre que se desplacen en transporte privado en un máximo de 05 horas y de forma directa desde el lugar de ingreso al país. No se podrán utilizar medios de transporte público para evitar el riesgo de transmisión a terceras personas, en el caso que exista un viajero contagiado por variante del COVID-19. De lo contrario, se establece el uso de un hotel de tránsito, cuyo costo será responsabilidad de cada persona.

Frente a esta situación, cabe señalar que desde el inicio de la pandemia se han tomado distintas medidas y restricciones para la salida e ingreso a nuestro país, sin embargo, a través de esta nueva modalidad se busca dar respuesta a los requerimientos actuales de esta pandemia. Tal como lo explicó el Epidemiólogo de la Seremi de Salud Aysén y Coordinador Regional de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (UTTA), Marco Acuña Briones. “Desafortunadamente, en el transcurso de esta pandemia han ido apareciendo nuevas variantes relacionadas al COVID-19, las cuales ya están presentes en distintas partes del mundo, donde cada país está desarrollando acciones para la protección de sus habitantes, tal como ocurre hoy en día con la variante Delta que ya está en Chile, con pocos casos notificados y que hasta este momento están controlados. De ahí la importancia de este Plan de Fronteras Protegidas, que busca disminuir las posibilidades de transmisibilidad entre la población, ya que de no existir este tipo de medidas como el aislamiento preventivo y obligatorio al ingreso al país, se podría propiciar un escenario complejo desde el punto de vista epidemiológico con un aumento de casos, y por consiguiente, en retroceso en las fases del Plan Paso a Paso”.

De ahí que se reitera a las personas que viajen al extranjero, que a su retorno al país deberán someterse a una exhaustiva fiscalización y vigilancia. Se testeará a quienes ingresan, se realizará seguimiento de las condiciones de salud de los viajeros por 14 días, se les exigirá un aislamiento estricto por 10 días, y se sancionará a aquellos que no cumplan con las exigencias indicadas por la Autoridad Sanitaria. Para mayor información visite https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/requisitos-sanitarios-para-ingresar-a-chile/