El legislador criticó que los pequeños campesinos estén sin ayuda ni apoyo, falta de asistencia técnica y existan muchos requisitos para acceder a beneficios del INDAP.

Puerto Cisnes.- En el marco del trabajo en terreno que está realizando esta semana por el norte de la región, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió en Puerto Cisnes con un grupo de pequeños campesinos y agricultores, quienes le plantearon su preocupación por no contar con el apoyo de INDAP y no poder acceder al Programa de Desarrollo Local, PRODESAL.

Según el legislador, “hemos sostenido una importante reunión junto a dirigentes campesinos de Cines y sus alrededores, donde también participaron los concejales Almendra Silva y Carlos Valdés. Hoy en día nuestros pequeños campesinos están abandonados, dejados de lado por parte del Estado. Por estos motivos, logramos el compromiso del Seremi de Agricultura y del Director de Indap para que vengan a Cisnes y poder crear un nuevo PRODESAL y aumentar la cantidad de socios, para así llegar con los beneficios a todos los pequeños campesinos”.

“Esperamos prontamente tener resultados concretos, queremos ampliar y crear un nuevo PRODESAL, como también buscar mecanismos que permita combatir la grave sequía que se viene en las próximas temporadas y que queremos prevenir a través de proyectos, iniciativas por parte del Ministerio de Agricultura, beneficiando a los pequeños campesinos”, señaló.

Calisto agregó que “yo creo que durante mucho tiempo acá se les ha entregado apoyo directo a los grandes campesinos. Yo no estoy en contra de esto, pero ahora debemos focalizar la ayuda en los pequeños campesinos, para así también evitar que la gente siga yéndose del campo a la ciudad”.

Por su parte, Manuel Runín Águila, quien es agricultor de la comuna de Cisnes, indicó que “son hartos los campesinos que tienen distintas dudas, principalmente la inquietud de por qué muchos no pueden ingresar a las entidades de la Municipalidad, como PRODESAL. Hay muchas inquietudes y poca ayuda, y hay pocas personas encargadas para que se logren algunas cosas”.

Finalmente, Runín señaló que “hemos tenido nada de apoyo por parte del municipio para ver nuestras necesidades, y los peligros que hemos debido pasar los campesinos por el cambio climático. Hay muchos requisitos y somos muchos los pobladores que no pertenecemos a estas entidades, ya sean Prodesal o Indap”.