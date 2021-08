Iniciativa fue aprobada en comisión de Pesca de la Cámara Alta, por cuatro votos a favor y una abstención, lo cual fue destacado por senador David Sandoval.

Valparaíso.- El senador David Sandoval destacó el avance del proyecto de ley que busca perfeccionar la ley 21.287, que mejora condiciones de habitabilidad de embarcaciones que prestan servicios a la acuicultura, y que fue publicada en diciembre de 2020.

Entre otros temas, la iniciativa establece la definición de embarcación menor prestadora de servicios a la acuicultura, precisando que se refiere a aquella inscrita en los registros de naves menores de la Autoridad Marítima respectiva, destinada a prestar servicios a la acuicultura en las fases de instalación, operación y cierre de la actividad.

Asimismo, el proyecto define que será el reglamento el que determinará qué condiciones de habitabilidad y bienestar de la dotación deben cumplir los espacios cerrados que se encuentren en la cubierta superior o inferior de las embarcaciones menores prestadoras de estos servicios.

Sobre el particular, el senador Sandoval destacó que esta ley busca una mejora en la calidad de vida para los trabajadores de la región de Aysén que se dedican a esta actividad, por lo cual valoró el avance que está teniendo la norma en la Cámara Alta. “Que los buzos, que las naves que se dedican a estos servicios, tengan las condiciones de habitabilidad, a través de la construcción de los espacios de alojamiento, de alimentación, de comedores, de cocina, que hoy la ley no los contempla”, puntualizó.

Por lo mismo, indicó que con este perfeccionamiento que se propone se está dando un paso complementario para tener embarcaciones que no solo tengan sus condiciones para desarrollar actividades, sino que también “las condiciones de habitabilidad y de dignidad para realizar su labor”.

En esa línea, el legislador recordó que con esto se busca también “ponernos a tono” en una actividad que en la región es significativa, precisando de paso que “prácticamente el 22% del PIB viene a través de las actividades acuícolas, y por lo tanto es una instancia muy relevante, que mueve a cientos de personas en nuestro litoral”.

Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada en general, en la última sesión de la comisión de Pesca de la Cámara Alta, por cuatro votos a favor y una abstención y ahora deberá ser analizada por la Sala del Senado.