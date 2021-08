La Gobernadora Regional de Aysén ofició al Presidente de la República por la situación que aqueja a recolectores de orilla, algueros, buzos mariscadores y tripulantes, entre otros.

Aysén.- Una medida especial para trabajadoras y trabajadores del sector pesquero artesanal sin acceso al Bono Alivio Pyme, solicitó la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, mediante oficio dirigido al Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La autoridad afirmó que se trata de trabajadores que cumplen funciones complementarias dentro de la cadena productiva pesquera, que no han accedido a apoyos enmarcados en la crisis derivada de la pandemia por covid-19.

“La pesca artesanal tiene una serie de actividades conexas, donde hay muchas personas vinculadas a la pesca artesanal, no sólo armadores, sino que también recolectores de orilla, algueros, buzos mariscadores y tripulantes, que también forman parte de aquellos que trabajan para hacer posible la pesca artesanal. En ese sentido, es absolutamente necesario, evaluar qué se va a hacer para dar una solución que no puede ser la postulación al IFE, sino que tiene que venir una alternativa como sector, porque han quedado fuera de toda la ayuda que ha brindado el Estado”, recalcó.

Andrea Macías añadió que el sector artesanal requiere una atención particular, ya que se trata de mujeres y hombres de mar que han permanecido desprotegidos desde la institucionalidad.

“Es emplazar a que el Gobierno pueda dar una solución definitiva a estas personas. No puede ser que la obtención de un bono esté condicionada a la iniciación de actividades. Contraloría ha determinado que el Código Tributario, en su artículo 68, faculta al Servicio de Impuestos Internos, para sustituir la iniciación de actividades en primera categoría, lo que sería un tremendo alivio, además de poder definir todas las actividades conexas a la pesca artesanal y, de esa forma, llegar a cada una de las personas que requiere en este momento la ayuda del Estado”, concluyó.

La Gobernadora Regional puntualizó que en ningún caso se trata de generar bonos permanentes, sino que una ayuda que no se ha recibido por parte de personas que han seguido trabajando a pesar de la adversidad de las condiciones.