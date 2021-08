Debido al esencial aporte al fortalecimiento de la democracia, generando articulación asociativa, evidenciando necesidades y generando desde los territorios vínculos y soluciones comunitarias a los problemas de la ciudadanía, cada 7 de agosto se conmemora el día del Dirigente Social. Bajo esta primicia la Vocera de Gobierno Aysén, Tatiana Fontecha, destacó el importante rol que cumplen los dirigentes sociales.

Coyhaique.- “Los dirigentes y líderes sociales son un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra democracia, ellos juegan un papel importantísimo en la articulación y solución de las necesidades de nuestros vecinos, pues son el primer nexo que tenemos con la comunidad. En este día tan especial queremos saludar y hacer un reconocimiento a la labor que desarrollan de manera netamente desinteresada”.

Para la autoridad regional, “los dirigentes se han convertido en importantes aliados a la hora de comprender las necesidades de los vecinos y vecinas de toda la región de Aysén, en particular en los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir en contexto de pandemia, pues su labor no ha decaído ni muchos menos se ha paralizado, por el contrario se han visto más activos que nunca generando operativos para el autocuidado y la prevención”.

Por su parte, la encarda de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) de la Segegob, Bárbara Millar se sumó a las palabras de la Seremi comentando que “el trabajo colaborativo que desarrollamos con los dirigentes es un trabajo constante que muchas veces no da fruto inmediato, que debe ser perseverante e incluso puede llegar a tener momentos ingratos; pero la resiliencia y persistencias que demuestran los líderes sociales, sobre todo los de nuestra región, pues se enfrentan a circunstancias adversas por las condiciones geográficas en las que se desenvuelven, es un ejemplo de altruismo que se debe destacar no sólo en una determinada fecha, sino en cada oportunidad que se posea”.

“Nosotros somos dirigentes durante los 365 días del año. En estos tiempos de pandemia, nuestra labor no se ha detenido, hemos seguido trabajando por nuestros vecinos. Nuestro rol como dirigentes es acompañar y apoyar a nuestra comunidad trabajando en terreno y gestionando soluciones. El hecho que se conmemore nuestra labor, hace que tengamos más fuerzas para seguir adelante”, reconoce Verónica Legue, presidente JJ. VV. Achen ampliación Pablo Neruda

Aysén construido a base de líderes sociales

Actualmente en la región de Aysén hay más de 1500 dirigentes sociales activos en distintas áreas que van desde vivienda, salud, trabajo, educación, cultura, etc. Siendo un total de más de 500 organizaciones que día a día, y sin descanso, se vinculan con la comunidad y exponen las necesidades de los vecinos, velando por el cumplimiento de los derechos y deberes tanto por parte de la sociedad civil como por el de las autoridades.

“Nuestra región se ha levantado de la mano de los líderes sociales. Ellos son trabajadores, padres, madres e incluso jóvenes estudiantes que han tenido la capacidad de gestionar y resolver los problemas sociales que se han presentado, exponiendo e incluso fiscalizando el cumplimiento de los compromisos que diversas autoridades han sostenido. Muchos de nuestros dirigentes ya han partido de este mundo, no puedo evitar recordar a nuestra querida Eliana Contreras Monje, que siempre estuvo al pie del cañón junto a nuestros vecinos de Coyhaique.” Indicó la Seremi Tatiana Fontecha, “En memoria de ella y de todos los dirigentes que han aportado un grano al desarrollo de nuestra región y en nombre del presidente Sebastián Piñera y todo su gabinete regional queremos saludarlos en este día”. Concluyó la vocera.