A pesar del “hackeo” del cual fue objeto, su equipo evaluó de forma positiva la instancia de participación.

Coyhaique.- A pesar de los “hackeos” e intentos por bajar el cabildo permanente de la constituyente Yarela Gómez, realizado este sábado en formato híbrido, es decir, en línea y presencial, la evaluación del equipo de la delegada convencional es altamente positivo. “Lo bueno es que funcionó muy bien, con muy buena calidad de imagen, moderadores, mediadores, organización en el espacio virtual y presencial. A pesar de todo, el proceso constituyente se va a dar, la gente va a seguir haciéndolo y nosotros vamos a mantener este espacio de manera permanente, la idea es movernos por las juntas de vecinos”, expresó Yarela Gómez.

“Hacemos un llamado expreso a toda la población, a que el movimiento que comenzó el 18 de octubre de 2019 se mantenga vivo y no se queden en sus casas. Vamos a tomar las medidas sanitarias para reunirnos y discutir acerca del proceso constituyente y de forma paralela, hacerlo por formato on line”, explicó Catalina Parra, coordinadora territorial del equipo de Yarela Gómez.

El equipo de Yarela Gómez Sánchez pretende hacer estos cabildos una vez al mes en distintas juntas de vecinos, para que las personas expresen lo que debe quedar plasmado en la nueva constitución. “Creo en el proceso constituyente y que la constitución debe avanzar en materias de participación. esperemos que el Gobierno y la Convención se puedan coordinar en destinar fondos para esto. Hoy los equipos territoriales trabajan solo con voluntades, sabemos que hay un sector privilegiado de la política que tiene los medios para poder hacerlo. Nos falta un financiamiento efectivo para la participación del pueblo. Me voy muy contento, participé en un grupo con personas que no tienen nada que ver en los espacios donde me desarrollo y siempre de algo se aprende, insistir en que es el momento que nuestras organizaciones y nuestro pueblo esté representado en la Convención”, manifestó Javier Foitzick, joven de 17 años que fue parte del Cabildo.

Mientras Cristóbal Bravo agregó que “fue un buen proceso de discusión y cómo se está generando el camino constituyente, tanto de Yarela, como de la Convención y cómo hacia el futuro bajar las temáticas y esperar que, en la medida de los posible, la constituyente esté en las discusiones”, acotó.

Por su parte, Benjamín Infante, puntualizó que “lo que tiene de especial este Cabildo es la organización de espacios de participación y vinculación directa con la gente, no para generar una caricatura de participación, sino para que la gente participe directamente de aquellas preguntas que, como equipo territorial, tenemos acerca del proceso convencional que vive el país”, sentenció.