Este programa, financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, entrega apoyo a emprendedores y emprendedoras adultos mayores, para que desarrollen un negocio o trabajo independiente que les permita generar o aumentar sus ingresos.

En las distintas etapas comprendidas por esta iniciativa programática participan usuarios y usuarias de Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Villa Mañihuales, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Coyhaique, Villa Ñirehuao y Sector El Salto.

Yo Emprendo Mejor entrega capacitación a través de talleres, asesoría técnica y acompañamiento, junto con un plan de financiamiento que permitirá potenciar el negocio y proyectarlo a futuro.

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, aseguró que “sabemos que el emprendimiento es una tremenda herramienta para mejorar la calidad de vida de muchas personas, que ven la oportunidad de aumentar sus ingresos a través de un negocio. Los adultos mayores no son la excepción y este programa está dirigido para que 20 emprendedoras y emprendedores de las comunas de Coyhaique y Aysén puedan concretar una idea de negocio o fortalecer un emprendimiento que se está iniciando, con financiamiento, asesoría y capacitaciones acordes a las necesidades de estas iniciativas que requieren un impulso para posicionarse e iniciar su funcionamiento.”

La emprendedora Mireya Lepio, quien entrega el servicio de lavado y planchado de ropa en Coyhaique, agradeció el beneficio recibido. “Yo soy adulta mayor y saco una pensión mínima y hace tiempo que hago lavado y planchado, no tan en grande, pero hago lo que puedo. No había postulado a ningún beneficio anteriormente y ahora me atreví para probar, porque tenía mis lavadoras y secadoras más o menos malas, así que a ver si me dan una ayudita para poder comprarme una nueva. Tengo ganas de surgir y ver si más adelante puedo tener un tallercito más grande o una pieza para poder dedicarme a lavar y planchar tranquila.”

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, manifestó que “tenemos tanto que aprender de nuestros adultos mayores que el hecho de que participen en estas capacitaciones nos llena de orgullo y nos motiva a salir adelante. Esperamos que todas las iniciativas que ustedes están llevando a cabo, y que para muchos debe ser algo nuevo, ojalá sean fructíferas, gratificantes, que las disfruten y lo pasen bien, que compartan e intercambien ideas y que puedan trabajar juntos, que es lo que más gratifica y llena el alma. Los felicito por animarse y quedar seleccionados. Agradecemos al FOSIS que es fundamental en este tipo de iniciativas”, concluyó la autoridad.

Las y los 20 participantes del programa Yo Emprendo Mejor ya se encuentran próximos a la presentación de sus planes de financiamiento, los cuales una vez aprobados, les permitirán la compra de bienes o insumos para fortalecer sus negocios.