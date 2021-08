“Siempre hay un cierto temor, pero la verdad es que el jardín ha tomado tomas las medidas sanitarias y protocolos así es que so nos tranquiliza como apoderados y a mí en particular. Hoy es una necesidad que mi hija pueda estar presente en uno de los niveles más importante del aprendizaje que es la educación inicial, es lo que yo pienso. Tomando todas las medidas se puede llevar a cabo, ella necesita estar con sus compañeros, lleva mucho tiempo encerrada sin compartir, así es que eso me tiene muy contenta” señaló María Elena Vera, apoderada Jardín Infantil “Lobito Feroz”

Por su parte María Gabriela Sandoval, apoderada del Jardín Infantil Rayito de Sol de Coyhaique valoró las medidas de seguridad y lo feliz que está su hijo Facundo: “El retorno ha sido bastante bueno, las medidas de higiene y seguridad están al ingreso; temperatura, alcohol. Facundo está feliz, está contento de reencontrarse con sus amiguitos en el jardín” señaló.

Y como María Elena y María Gabriela, muchos padres y madres, han enviado a sus hijos de manera presencial al jardín, instancia que ha sido valorada por el director Regional de Junji Aysén Sergio Herrera Hernández, quien destacó la confianza que han entregado las familias: “Hoy nos encontramos realizando la apertura de todos nuestros jardines infantiles a nivel regional. Estamos contentos de haber podido responder a las necesidades de los niños y niñas, a poder abrir nuestros espacios educativos y entregar una educación inicial de calidad. Hemos recibido los agradecimientos de las familias y su confianza, en donde valoran los espacios que entregamos de socialización, de vinculación entre pares y la posibilidad de jugar y seguir aprendiendo. Valoramos inmensamente el compromiso de todo nuestro equipo educativo desplegado en toda nuestra región y a nuestro equipo de dirección regional. Finalmente quiero ser enfático en señalar que para poder seguir brindando nuestra atención de la mejor manera hacemos un llamado a respetar nuestros protocolos de nuestros jardines infantiles y llamar a la responsabilidad de seguir cuidándolo”

En ese mismo sentido los equipos educativos están contentos de poder volver a la presencialidad: “Hemos tenido buena aceptación de las familias y queremos volver de a poco a la normalidad, sin dejar de entender que seguimos en pandemia. Nosotros fuimos el primer jardín que retornó con niños en 2020 y el protocolo lo estamos llevando desde hace mucho tiempo y por lo tanto los niños y niñas están de forma segura en el jardín, estamos muy contentos de volver” Señaló Andrea Gómez directora de Jardín Infantil “Lobito Feroz” de Puerto Aysén.

Por su parte quien también se ha hecho parte de este temprano balance del retorno seguro ha sido Ajunji, asociación gremial: “Hemos hecho un trabajo intenso y también muy productivo, con el dirección nacional y regional, con don Sergio Herrera. Hemos tenido los recursos para más elementos protección, los niños y niñas cuentan con un aforo, ha si un trabajo arduo pero muy productivo, porque estamos pensando en la seguridad de niños y niñas” dijo Ingrid Ampuero, presidenta de Ajunji regional.