Consciente de los graves problemas que tienen las vecinas y vecinos de Chile Chico en materia de conectividad, el diputado Miguel Ángel Calisto sostuvo una reunión con el comité Pro Barcaza de esta localidad, afirmando que “no es justo el trato que le está dando el Gobierno a las familias de esta comuna y de la provincia de General Carrera”.

Chile Chico.- Según el legislador, “tenemos una situación grave en Chile Chico y en la provincia de General Carrera. Necesitamos que todos los actores regionales, parlamentarios, gobernadora, Consejeros y el Municipio participemos de una discusión amplia que nos permita mejorar la frecuencia de conectividad en el Lago General Carrera”.

“Necesitamos que exista una conexión permanente, segura y con una frecuencia óptima, tal como actualmente existe en el Canal de Chacao para unir Chiloé con el continente. Ese tipo de estándar es el que merecemos en la provincia de General Carrera. No es justo el trato que está dando el Gobierno con las familias de esta comuna y de la región de Aysén en general”, indicó.

El legislador aseguró que “hoy hemos visto el incidente que tiene a la barcaza Tehuelche sin poder ser utilizada. La otra barcaza que está a disposición es más pequeña y menos segura, lo que genera un problema grave de inseguridad en el tránsito en el lago. Necesitamos en primer lugar que se actúe de forma coordinada para dar una pronta solución de frecuencia y seguridad, y en segundo lugar pensar en comprar una nueva barcaza para el lago”.

Por su parte, el presidente del Comité Pro Barcaza, Jorge Barría, “le dimos a conocer al diputado la problemática que tenemos actualmente en materia de conectividad. Esto ya no es algo nuevo, hemos tenido bastantes dificultades este año y años anteriores. Hemos estado viendo con distintas autoridades locales y regionales este asunto, muchas veces no hemos sido escuchados y queremos visualizar más este problema a nivel regional”.

“El gran problema que tenemos como localidades es nuestro aislamiento histórico. Queremos que las autoridades se hagan cargo de esta situación, que nos empiecen a mirar cómo somos realmente, personas con dignidad que quieren que sus hijos y nuestros enfermos se puedan mover libremente por nuestra región”, afirmó.

El dirigente señaló que “hemos estado pasando graves dificultades por no tener nuestra principal embarcación, La Tehuelche, y hemos visto que las autoridades de Gobierno han sido bastante lentas en su actuar, no hemos tenido las respuestas que hemos esperado como localidades. Hemos tenido vecinos que se han quedado sin poder viajar, sin poder ser utilizar sus horas médicas, lo que nos ha generado mucha incertidumbre”.

Finalmente, Jorge Barría declaró que “hacemos un llamado a nuestras autoridades a realmente poner la vista en nuestros problemas, que se acerquen y empecemos a conversar sobre lo que pasa acá en Chile Chico, que es bastante complejo”.