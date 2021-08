En la plaza de armas de Puerto Aysén, el Partido Socialista con sus militantes y simpatizantes , decidieron presentar públicamente a los candidatos a Diputado Rodrigo Saldivia Vera y a Consejeros Regionales por la Provincia de Aysén Domingo Quidel Velásquez y Roberto Carvallo.

Aysén.- La actividad estuvo coordinada por el presidente comunal del PS, Denis Flores Müller, “estamos en esta jornada para presentar a nuestros candidatos, partimos por Rodrigo Saldivia candidato a Diputado, por otra parte tenemos a nuestros compañeros Domingo Quidel y Roberto Carvallo, quienes van a disputar un cupo a Consejero Regional. El miércoles 6 de agosto se hizo la apelación en el Comité Regional, lo que fue enviado tanto a nivel central y al Servel como para que sean prontamente ratificados y las candidaturas puedan partir”.

Rodrigo Saldivia Vera, es un joven aisenino que busca llegar a ser Diputado de la región, valorando la unidad de su partido que lo ratifica como único candidato.

“Primero que todo, agradecer al Comité Regional de Partido Socialista, que ha ratificado esta candidatura de manera transversal. Yo creo que si hay algo que nos diferencia a las otras candidaturas que hemos tenido en el pasado, es que, acá hay plena unidad del Partido Socialista, la misma unidad que se gestó con Tomas Laibe, la misma unidad que se generó también con Andrea Macías, esto da en definitiva, la esperanza de que podamos interpretar las necesidades de los aiseninos. También el día de hoy decimos lo siguiente, generalmente los parlamentarios de la región de Aysén, son parlamentarios de la capital regional o del resto de Chile, hoy tenemos la posibilidad cierta de que un puertoaisenino llegue al parlamento y no solamente un puertoaisenino, sino que además, un joven que puede generar un recambio generacional y una renovación de la política local”.

Saldivia, cree que es necesario un cambio de los parlamentarios que ya llevan más de uno dos o tres periodos en sus cargos.

“Creemos y tenemos la convicción de que los parlamentarios que han estado 12 años en el poder y que van a la reelección, no van a solucionar los problemas con cuatro años más, lo que no pudieron hacer en 8 o en 12, no lo van a hacer en 16 años. En ese sentido, es que creemos en una nueva política, creemos en un recambio generacional y estamos recogiendo las inquietudes de la ciudadanía para poder llevarlas al parlamento. No somos una candidatura testimonial, tenemos una fuerza electoral importante y en ese sentido, queremos no solo interpretar a un partido, queremos interpretar a la gente, a las personas, a la ciudadanía, en una nueva política que esperamos concretar en noviembre, cuando tengamos el triunfo de la mano de la gente de Puerto Aysén y del resto de las localidades de la región”.

En tanto, Domingo Quidel, candidato Core por la Provincia de Aysén, comentó que lo importante en estas elecciones que el PS lleva rostros nuevos, que buscan aportar a una mejor región y provincia, “la idea es poner rostros nuevos en la política, hoy día en la provincia de Aysén en el caso de los Consejeros Regionales, nosotros ya tenemos una trayectoria de autoridades que llevan tres, cuatro, cinco periodos y los avances que hoy podemos visualizar desde el desarrollo de la comuna y la provincia son bastante bajos. Por lo tanto, yo ya tengo algunas propuestas y que muchas de esas se condicen con el trabajo que estuvo plasmando en su programa de gobierno, Andrea Macías Palma, nuestra gobernadora regional, quien propuso varios de los temas que yo hoy estoy impulsando desde mi candidatura a Consejero Regional”.

En la actividad estuvo respaldando a sus candidatos el presidente regional del Partido Socialista, Fabián Aniñir.