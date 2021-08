A la fecha en la Región de Aysén se han inscrito 1.626 jóvenes para rendir el examen de admisión a las universidades chilenas.

Aysén.- Hasta el lunes 23 de agosto a las 13:00 horas estará abierto el último proceso de inscripción extraordinaria para la Prueba de Transición que se rendirá durante la semana del 6 de diciembre. Luego de que más de 200 mil jóvenes ya se inscribieran en el primer periodo, el nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior abrió este último proceso en el que se pueden inscribir tanto los estudiantes de IV Medio como los alumnos de generaciones anteriores que quieran postular a las 45 universidades adscritas, a través del portal acceso.mineduc.cl.

Es importante recordar que los alumnos que están cursando IV Medio en colegios municipales, servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada quedarán exentos de pago, sumándose a los más de 142 mil jóvenes que ya accedieron al beneficio otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior.

“Esta es la última semana de inscripción y por eso queremos reforzar el llamado a todos los jóvenes que por diversos motivos aún no se han inscrito para que no dejen para el último momento esta oportunidad, y puedan inscribirse con tiempo en acceso.mineduc.cl. En el portal no solo podrán inscribirse, sino que además podrán encontrar toda la información que necesitan para su proceso de postulación a la Educación Superior”, señaló el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, destacó además que “este año seguimos progresando hacia pruebas más justas y estamos incorporando cuatro nuevas sedes de rendición para que más jóvenes puedan rendir la prueba cerca de sus casas, en las mejores condiciones posibles para una rendición segura, considerando también el contexto de pandemia. Los invitamos a inscribirse con confianza”.

El Seremi de Educación de Aysén Sergio Becerra Mera informó que a la fecha en la región hay 1.626 jóvenes inscritos; 1.519 se inscribieron en el primer proceso y 107 se inscribieron durante el proceso extraordinario de postulación.

El subsecretario Vargas recordó que, para apoyar a los jóvenes en el contexto de la pandemia, al igual que en 2020, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de los postulantes la oportunidad de acceder de forma gratuita a dos preuniversitarios online, a los que se pueden inscribir a través del portal aprendoenlinea.mineduc.cl. Asimismo, en los portales de Acceso y DEMRE los jóvenes podrán acceder a los ensayos oficiales de la Prueba de Transición y a las guías de resolución de cada una de ellas para complementar su proceso de preparación.

Cómo inscribirse

El formulario de inscripción se encuentra disponible en acceso.mineduc.cl. En ese portal y en www.demre.cl, los jóvenes podrán encontrar material para prepararse para la Prueba de Transición e información con las instrucciones generales para inscribirse de manera adecuada. Para inscribirse es necesario contar con Cédula de Identidad Chilena (aunque esté vencida), Pasaporte o Identificador Provisorio Escolar (IPE). Aquellas personas chilenas que durante el período extraordinario (05 al 23 de agosto) no cuenten con su Cédula de Identidad o esta se encuentre en trámite o bloqueada, podrán inscribirse, en este período, siguiendo el procedimiento correspondiente que estará disponible en los portales ya mencionados.

Adicionalmente, quienes tengan problemas respecto de sus notas de enseñanza media, podrán inscribirse, debiendo regularizar de igual forma sus antecedentes en MINEDUC. Y ante cualquier duda, pueden comunicarse con Ayuda Mineduc, al 600 600 26 26 (desde celulares, al 224066600), o a la Mesa de Ayuda DEMRE, al 229783806.