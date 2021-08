• La postulante al parlamento dice que tan importante como la participación, el llegar a un programa de gobierno social, valiente y transformador debiera ser el desafío más más grande de toda la oposición.

Coyhaique.- Si bien explica que le “hubiera gustado una primaria legal y amplia de toda la Oposición”, Karina Acevedo Auad, precandidata a diputada por la Región de Aysén enfatiza la importancia de “participar de los procesos y espacios democráticos” porque entre más gente vote el resultado es más una “demostración de la voluntad soberana de la gente”. Si bien Acevedo Auad pertenece al Partido Radical y su candidato en Carlos Maldonado, cree que la Consulta Ciudadana es una oportunidad para aunar criterios en un programa de gobierno progresista que responda a los nuevos tiempos y a las demandas reales de la gente.

Karina Acevedo, quien está a la espera de las definiciones finales del nivel central, fue una constante defensora de una primaria legal que involucrara a los partidos desde el Frente Amplio a la Democracia Cristiana, donde el compromiso debiera haber aunado un programa de gobierno de cara a ganar en primera vuelta. “Este gobierno está desacreditado, sin respaldo ciudadano y su conglomerado lo deja cada día más abandonado, nos perdimos la oportunidad de hacer un gran pacto de oposición pero todavía estamos a tiempo de construir grandes mayorías, grandes acuerdos y un gobierno que esté a la altura de los nuevos tiempos y las necesidades de la gente”.

Según Acevedo Auad, la consulta ciudadana de este sábado 21 de agosto donde se medirán los y las candidatas de Unidad Constituyente, es una oportunidad para que independientes y militantes de los partidos de Unidad Constituyente planteé cuál cree que es su mejor opción para enfrentar la primera vuelta presidencial y desde ahí crear acuerdos. “Aun cuando es difícil pero no imposible que la derecha sea derrotada en Primera Vuelta, las fuerzas de izquierda, centro izquierda y centro deberemos encontrar la forma de aunar nuestra voluntades y disposición para crear un programa de gobierno que reúna las mejores propuesta de Gabriel Boric, Daniel Jadue, Carlos Maldonado, Paula Narváez y Yasna Provoste. El rechazo al gobierno de Piñera y a lo que él representa, la crisis sanitaria, económica y social que se avecina es suficiente razón para que nos unamos en las grandes coincidencias y no nos limiten las legítimas diferencias o prejuicios”.

Finalmente, Karina Acevedo Auad, precandidata a diputada, dijo estar dispuesta para apoyar a cualquiera de los y las candidatas que gane este sábado en la Consulta Ciudadana y que con la misma convicción luego de la primera vuelta al candidato o candidata de la izquierda que enfrente a la derecha. “Yo no me pierdo, el adversario es la derecha, los y las políticas que no han hecho nada o muy poco por cambiar este sistema. Yo votaré fiel a mis creencias y a la convicción que otro Chile es posible, que una nación más justa, con oportunidades para todos y todas no es sólo posible sino es nuestra obligación, donde no hayan más abusos o discriminación, esos desafíos son los que debería unir a la oposición y debiera albergar el próximo gobierno, sea quien sea el o la presidenta si ese es su propuesta contará con el apoyo de esta diputada”.