En el marco de la discusión del proyecto que modifica la Ley General de Pesca en el ámbito de los recursos bentónicos, el diputado Miguel Ángel Calisto resaltó la necesidad de combatir con más fuerza la pesca ilegal para asegurar la sustentabilidad de los recursos, además de defender el uso del posicionador satelital ante algunas dudas planteadas por parlamentarios de otras regiones del país.

Valparaíso.- Según el legislador, quien expuso en la Comisión de Pesca este miércoles en la Cámara, “tomando en cuenta que los recursos bentónicos representan una actividad económica y productiva muy importante, especialmente en la Región de Aysén y en lugares como Melinka que colinda con la Décima Región, me preocupa sobremanera un tema que hoy está presente en la ley vigente, en el artículo 50, pero que viene con algunas modificaciones desde el Senado, me refiero al posicionador satelital”.

Calisto agregó que “yo siempre he sido defensor de la regionalización de los recursos, a propósito de esto, del cuidado y de la sustentabilidad de la cual tanto hablamos, no es justo que otras regiones que ya explotaron sus recursos, vayan a otras a depredar. Es importante tener un resguardo y un mecanismo de control”.

“La pesca ilegal genera un grave daño a la sustentabilidad de los recursos marinos en Chile, especialmente en nuestra región, donde entran pescadores de la Séptima, de la Octava y la Décima Región. Si hablamos de preservar el recurso, de sustentabilidad, debemos ser coherentes con eso y permitir que cada una de las regiones se desarrolle y pueda proteger y hacer un buen manejo de sus propios recursos”, indicó.

Finalmente, “en esta materia hay que avanzar, siempre la legislación es positiva, pero me preocupa el tema de los límites. Debemos tenerlos muy definidos para que todos tengan claras las reglas del juego”.