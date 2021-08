Muy entusiasmados se manifestaron los y las estudiantes del curso “Mantención e Instalación de Estufas a Pellet”, parte del programa Becas Laborales de fondos sectoriales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, quienes están iniciando sus clases de manera presencial al estar Cochrane en Fase 4 en el Plan Paso a Paso en contexto Covid 19.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, destacó que se estén iniciando las clases que no habían podido comenzar dado el contexto de pandemia. “Nos encontramos en Cochrane donde estuvimos compartiendo con alumnos y alumnas que se están capacitando a través del Programa Becas Laborales de Sence, en una materia que está completamente acorde con los tiempos actuales, como es la mantención e instalación de estufas a pellet, un oficio inexistente en Cochrane y una reconversión laboral para muchos de ellos, teniendo campo laboral para desarrollarse. Debido a que Cochrane estuvo en Paso 2 y en Cuarentena, los cursos con fondos sectoriales de Sence se tuvieron que suspender, retomando ahora sus clases, con implementos de seguridad y protocolos Covid – 19, según lo que nos solicita la autoridad sanitaria. Quiero destacar que Sence pudo adaptar sus cursos con fondos del Gobierno Regional, pero no los con fondos sectoriales, por lo tanto, el lograr reanudarlos nos genera una gran satisfacción como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre todo conociendo los testimonios que dan cuenta de la importancia de este curso para los alumnos de localidades lejanas a la capital regional”, afirmó.

“Como Sence Aysén estábamos muy expectantes de poder comenzar este curso de capacitación de manera presencial, ya que era una solicitud constante de la comunidad que ve en estas capacitaciones un espacio para crecer laboralmente. Este curso en particular de “Mantención de Estufas a Pellet”, pertenece al Programa Becas Laborales, correspondiente al periodo 2020 y ahora estamos dando inicio con 20 alumnos y alumnas de Cochrane, quienes estaban muy expectantes por poder iniciar. Tal como en este caso, ya se están retomando y coordinando los cursos de capacitación en otras localidades de la Región de Aysén que están también en Paso 4, recalcamos además que todos cuentan con las medidas sanitarias correspondientes”, declaró la directora regional de Sence, Katherine Kingma.

Una de las alumnas es Berta Riquelme, quien comentó sobre su participación, “Para mí ha sido algo que me ha abierto muchas puertas, siento que nos están dando herramientas para solventar este gasto, que es un gasto alto si uno contrata a una persona certificada, como vamos a ser nosotros ahora. Yo estoy feliz porque ahora podré hacer las mantenciones en mi casa, y a alguien más que necesite una mantención, se la voy a poder hacer. Esto que se está dando ahora para mí es maravilloso: algo presencial, donde hace tanto tiempo que no nos podíamos juntar, mantenemos nuestras distancias, usamos alcohol gel, revisamos la temperatura y la mascarilla que no se saca. También estamos con elementos de protección, porque nos están pasando buzos, zapatos de seguridad y se han ido implementando cosas, para poder hacerlo. El profesor es muy didáctico para enseñar, yo estoy con todas las ganas de aprender, siento que estoy saliendo adelante con esto y me encanta” señaló.

Por su parte, otro de los alumnos, Cristián Kelly, hizo hincapié en la capacitación como nueva fuente laboral, “En general, como está el tema de la contaminación, a nivel regional y a nivel nacional, es muy interesante en una localidad tan lejana se venga a dictar una capacitación así. Somos 20 integrantes en este momento, donde participamos activamente. Es una instancia para practicarla en nuestros mismos hogares si tuviéramos la estufa o para una fuente laboral. Viéndolo como fuente laboral es súper bueno, porque en estos momentos la empresa que viene a hacer las mantenciones viene de Coyhaique y encarece mucho que venga a hacer las mantenciones a estos lugares tan lejanos” manifestó.

En la oportunidad, participaron la Seremi Andrea Ponce junto a los directores regionales de la cartera del Trabajo y Previsión Social, Katherine Kingma de Sence; Carlos Rodríguez del Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende; Mario Garay del Instituto de Seguridad Laboral, ISL; los Concejales Nilda Soto y Fabián Navarro, además de Víctor Escobar, representante de la Delegación Presidencial Provincial de Capitán Prat.