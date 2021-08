En dependencias de AquaNova Soda, un emprendimiento familiar ubicado en Puerto Aysén cuyos propietarios se adjudicaron la versión anterior de esta iniciativa, se realizó el lanzamiento de la versión 2021 del programa Crece de Sercotec, el cual contó con la presencia del Seremi de Economía Carlos Pacheco, el Director Regional de Corfo Omar Muñoz y la Directora Regional de Sercotec Cinthya Pantanalli.

Justamente la Directora Regional de Sercotec Cinthya Pantanalli, explicó en qué consiste este fondo concursable en su versión 2021: “El programa Crece viene a responder las inquietudes de las personas que son propietarias o están a cargo de Pymes y que no habían tenido pérdidas por los efectos económicos de la pandemia. Esta iniciativa va dirigida justamente para todas aquellas empresas que pagan impuestos en primera categoría. Entre la cuales se incluyen a aquellas con inicio de actividades hasta el 30 de junio del 2019 (empresas antiguas) y que no han tenido a la fecha aumento de sus ventas; y Empresas nuevas, a partir del 1 de julio de 2019. A éstas no se les solicitará aumento en sus ventas ya que basta que comprueben que desde que iniciaron actividades han facturado al menos 35 unidades de fomento”.

La directora Pantanalli agregó que “este fondo concursable entrega hasta 5 millones de pesos, de co- financiamiento que se puede destinar tanto en gestiones de acción empresarial como a infraestructura y equipamiento. Para todos aquellos interesados les hacemos un llamado a postular a través de la plataforma de Sercotec.cl hasta el 24 de agosto a las 15 horas, fecha y hora donde se cierra el proceso”, culminó la directora del ente técnico.

Por su parte el Seremi de Economía Carlos Pacheco, manifestó que “la región de Aysén ha sido una de las primeras regiones junto con Magallanes en tener altas tasas de vacunación, lo que permite mayores libertades de funcionamiento de la economía local (aforos), como también de desplazamiento (alto nivel de pases de movilidad en la población). Como región tenemos un gran desafío: No quedarnos atrás en la recuperación económica y tenemos el deber como Gobierno de seguir apoyando ahora más que nunca a nuestras Micros, pequeñas y medianas empresas ya que son el motor y corazón de nuestra economía local. Es por esto que hacemos un llamado a ser par parte del programa Crece de Sercotec, así como también a través de los múltiples financiamientos de fomento productivo que este segundo semestre se desarrollan y ejecutan por medio de Corfo y otros programas de fomento productivo que debemos sacar adelante”, aseguró la autoridad económica regional.

Programa Crece

Consiste en un subsidio no reembolsable que permite a las empresas beneficiadas formular e implementar un Plan de Trabajo, que puede incluir: Acciones de Gestión Empresarial (gastos en promoción, publicidad y difusión) e Inversiones, que permitan potenciar su crecimiento, consolidación y/o el acceso a nuevos negocios.

Con el subsidio entregado por Sercotec y el aporte empresarial pueden adquirir: activos fijos (tangibles e intangibles); capital de trabajo (materias primas y materiales, mercadería), nuevas contrataciones y arriendos; gastos en promoción, publicidad y difusión, servicios de terceros esenciales para el funcionamiento del negocio y habilitación de infraestructura.

Sercotec financiará las acciones de gestión empresarial y/o inversiones identificadas en el plan de trabajo, por un valor desde los $4 millones de hasta $5.000.000 netos. Para Acciones de Gestión Empresarial (gastos en promoción, publicidad y difusión) se deberá considerar un monto máximo de $1.000.000. Asimismo, cada empresa deberá financiar cualquier impuesto asociado a su proyecto.

Es importante destacar que en esta convocatoria quedan excluidas de participar aquellas empresas beneficiarias de las convocatorias Reactívate de cualquier fuente de financiamiento (crisis sanitaria).