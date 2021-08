Cerca de 50 adherentes en distintos ámbitos de acción comunitaria respaldan a quien fuera uno de los colaboradores más estrechos de la Senadora Ximena Ordenes.

Aysén.- A través de una misiva, simpatizantes y correligionarios del Partido Radical suscriben su compromiso con la candidatura de Marco Coñuecar, para disputar uno de los cupos a diputado por el distrito 27 que comprende a la región de Aysén. En la carta, destacan la trayectoria y compromiso que ha tenido el aysenino en distintos ámbitos de acción, por lo que, consideran que es la persona más idónea para representar las necesidades que la comunidad expresa en las zonas extremas. El respaldo, incluye a distintas figuras que han marcado la agenda regional entre las que destacan el ex intendente y actual alcalde de Cochrane, Jorge Calderón y Julio Uribe Alvarado, alcalde de Aysén y ex presidente del Consejo Regional.

José Toledo, dirigente deportivo de la ciudad de Coyhaique declaró que “estamos entusiasmados de la idea de que Marco Coñuecar vaya de candidato a diputado, porque así va a representar al deporte regional que es muy importante para que podamos salir adelante. Actualmente no tenemos a alguien que nos represente propiamente tal, por ejemplo, ahora con la pandemia no tuvimos apoyo suficiente del Estado especialmente los que trabajamos en el área deportiva para mejorar todos los aspectos porque estamos con déficit de lugares para entrenamiento, a veces tenemos complicaciones y nosotros no podemos salir a entrenar al aire libre debido a nuestro clima regional”.

Por su parte la Dirigenta de la agrupación futalfquien de Melinka Mabel Chiguay indico “Venimos apoyar a don Marco Coñuecar quien esta muy cercano a los pueblos originarios desde hace años esta trabajando por el reconocimiento del pueblo huilliche en su papel de Asesor Parlamentario “.

Finalmente, Jorge Calderón, actual edil de la comuna de Cochrane valoró la disposición de Coñuecar para asumir el desafío de ser precandidado, relevando el compromiso que ha demostrado con las organizaciones sociales, pieza fundamental para ejercer la labor parlamentaria, “su trabajo hoy día es respaldado por mundo social y también por autoridades que hemos resultado electas recientemente y que le damos nuestro respaldo porque precisamente lo conocemos, sabemos sus competencias, sabemos que es una persona que va a poder sacar adelante muchos de los sueños y anhelos muchas veces postergados y que son parte de las demandas que los y las ayseninas reclamamos con tanta fuerza”, sentenció Calderón.