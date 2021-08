En su segunda jornada en la región de Aysén, el Subsecretario de Energía, Francisco López, desarrolló una intensa agenda en terreno marcada por el lanzamiento del programa “Ponle Energía a Tu Pyme”. Para ello, en compañía de la Delegada Presidencial Margarita Ossa, el Consejero Regional Rocco Martiniello, los Seremis de Energía Juan Luis Amenábar, Trabajo y Previsión social Andrea Ponce, Economía Carlos Pacheco, el Director regional de SERNATUR Patricio Bastías y el Director Regional (s) de CONAF Patricio Poblete, se trasladó hasta el sector de Lago Frío, para realizar una visita a la empresa Lodge “Chiletrout” ganadora de este concurso el año pasado.

Al respecto el Subsecretario López señaló que “estamos muy contentos de poder lanzar la segunda versión del programa Ponle Energía a tu Pyme, y qué mejor que hacerlo aquí en Lago Frío con los beneficiarios de nuestro llamado anterior. Estamos trabajando fuertemente como Gobierno y Ministerio de Energía para poder reactivar el país, y esto debe hacerse de una manera sustentable y que mejor que incorporando energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad y con un cofinanciamiento que en Aysén puede llegar hasta un 92% en el caso de las micro empresas si la titular es una mujer ”.

El proyecto consistió en la implementación de un sistema de Autogeneración Fotovoltaico sobre el techo del establecimiento, que genera un ahorro porcentual correspondiente aproximadamente al 60% en la cuenta de electricidad. Al respecto, la beneficiaria Karina Marina, recalcó que “el proyecto nos ha permitido reducir los costos, más en esta época de pandemia donde no hemos tenido mucho flujo de turistas, y también nos ayuda a tener una oferta estable de electricidad durante la temporada, no afectando así la estadía de nuestros clientes. Así que muy agradecidos del proyecto, que fue de muy fácil postulación, no fue engorrosa al contrario tuvimos bastante apoyo”.

Montos a cofinanciar

Las MyPymes del territorio nacional podrán recibir un cofinanciamiento cuyo monto y porcentaje de cofinanciamiento dependerán del tamaño de la empresa según se detalla a continuación:

• Empresa mediana accede a un cofinanciamiento de hasta $15.000.000 con un tope del 50% del costo total de inversión incluyendo impuestos.

• Empresa pequeña accede a un cofinanciamiento de hasta $8.500.000 con un tope del 70% del costo total de inversión incluyendo impuestos.

• Empresa micro accede a un cofinanciamiento de hasta $4.500.000 con un tope del 80% del costo total de inversión incluyendo impuestos.

En complemento a la clasificación anterior, los Postulantes micro y pequeños podrán Postular a una categoría de empresa mayor, accediendo a los respectivos topes de monto y porcentaje de cofinanciamiento, si cumplen con los requisitos establecidos (ver Bases de Concurso).

Además, los Postulantes podrán optar a bonificadores acumulables que se aplican al tope de monto o al porcentaje de cofinanciamiento indicados anteriormente, ya sea por ser de Zonas Extrema, ser de alguna de las comunas contempladas en la Estrategia de Transición Justa, Postular una combinación de medidas de mejora y/o porque participe una mujer o alguien perteneciente a un pueblo originario de Chile.

Posteriormente en compañía de las autoridades regionales, el Subsecretario López se trasladó hasta el sector de Cerro Galera, donde inauguró el centro de acopio y secado de leña del beneficiario del programa Leña Más Seca 2019, Valty Hortsmeyer. “Este programa busca avanzar en tener una leña de buena calidad, que nos permita descontaminar las ciudades y calefaccionarnos con este recurso que es renovable. Para ello las iniciativas que estamos impulsando desde el ministerio, están alineadas para poder preparar y apoyar a los micro, medianos y pequeños productores de leña, y ayudar a las familias que históricamente han vivido y trabajado en torno a este biocombustible, para que tengan las herramientas y las inversiones para poner a disposición de la comunidad leña de calidad” explicó la autoridad nacional de energía.

El beneficiario dijo que “estamos muy agradecidos de este hermoso galpón que es una ayuda muy grande para mi y toda mi familia, que nos permite ayudar a la ciudadanía para descontaminar nuestras ciudades, que es algo que siempre había querido hacer y que he tratado de hacer desde chico, y por eso este proyecto me llena de orgullo así que muy agradecido”.

Por su parte la Delegada Presidencial Margarita Ossa manifestó que “se siente la emoción de don Valty, que desde temprana edad tiene esta visión de poder ayudar a la comunidad y que compartimos como región. Estamos muy felices y orgullosos que ustedes lograrán sacar adelante un proyecto como este, sabemos que hay un trabajo familiar profundo y que en el verano trabajan codo a codo con sus hijos, y que beneficia no sólo el desarrollo económico sino todo lo que con ello va aparejado”.

Cerrando su paso por la región de Aysén, López junto al Seremi Amenábar visitaron las instalaciones del Parque Solar El Blanco de la empresa Edelaysén, el más austral de mundo a escala industrial. En la ocasión Amenábar resaltó que “el parque Solar de El Blanco, es un gran avance en nuestro camino para alcanzar una región más sustentable ya que se traduce en la entrada en operación de más energía limpia y una mejor calidad de vida para los habitantes de Aysén. Tenemos que aprovechar el potencial con el que contamos, para continuar desarrollando energías limpias enfocados en el bienestar de las personas”.

Leonardo Morán Gerente Zonal de la empresa Edelaysén indicó que “hoy es un gran día y un tremendo hito, porque se instalaron los primeros paneles en la construcción del parque fotovoltaico, este va a ser probablemente el parque más austral de Chile y de América. Este parque es importante porque viene a reforzar un compromiso que hemos hecho, porque nosotros estamos convencidos que la energía eléctrica es la solución de fondo y de futuro para descontaminar el sur de chile y especialmente para descontaminar nuestra región y nuestra ciudad”.