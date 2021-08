Durante esta semana el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, manifestó que apoyará el cuarto retiro de los fondos de las AFP, generando diversas críticas de los candidatos de la ex concertación y oficialismo.

Coyhaique.- El magallánico respondió señalando, “nunca voy a dejar de escuchar a quienes nos plantean que las ayudas no han llegado, que ha habido letra chica, que las ayudas han tardado y, por lo tanto, siguen habiendo necesidades acuciantes en el pueblo chileno”.

En este sentido, Juan Catalán Jara, candidato a Diputado del Partido Comunista e integrante de la lista de Apruebo Dignidad, defendió y destacó la posición asumida por Gabriel Boric, afirmando que se “está solidarizando con las personas, que ven en el modelo actual de pensiones, un abuso constante y vergonzoso”.

Además el candidato de Aysén, agregó que este cuarto retiro supera los mínimos comunes alcanzados entre la ex Concertación y La Moneda, ayudando a suplir las necesidades de un pueblo que se ha visto fuertemente afectado por la pandemia y por medidas de bajo alcance social y económico, orientadas desde el Gobierno.

Cabe manifestar que esta última semana de agosto es distrital para los diputados, por lo que la votación en comisión debería ser los primeros días del mes de septiembre, de aprobarse continuaría con su trámite legislativo en el Senado.