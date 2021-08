Senador David Sandoval se reunió en los últimos días con seremi de agricultura, Felipe Henríquez y el director regional de la DGA, Elías Fernández-Niño, en la que analizaron impacto de dos programas que benefician a comités de agua de Puerto Ibáñez y Chile Chico.

General Carrera.- Fortalecer el desarrollo agrícola en la cuenca del Lago general Carrera, fue el principal objetivo de una reunión desarrollada en los últimos días entre el senador David Sandoval, el seremi de Agricultura, Felipe Henríquez, y el director regional de la Dirección General de Aguas (DGA), Elías Fernández-Niño.

Y esto en función de dos iniciativas que se están implementando en Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico, y que están dirigidas a las comunidades de aguas de ambas localidades. “Todos hemos hablado que en la cuenca del Lago General Carrera, están los mejores suelos y el mejor clima de la región de Aysén, por lo que parece muy bien lo que está haciendo el ministerio de Agricultura”, señaló el parlamentario, quien recordó que desde hace mucho tiempo se ha venido planteando la necesidad de avanzar en el mejoramiento de infraestructura de riego.

En particular, Sandoval destacó lo que se está haciendo en Chile Chico, valorando la labor del dirigente Robinson Casanova, quien está trabajando en representación de este tema de los canalistas. “Esto hay que ordenarlo. Hay gente que no paga derechos, que tiene tierra, pero no derechos de agua, etc. Afortunadamente hoy hay una modificación al Código de Aguas, donde hay todo un tema nuevo en materia de derechos”, indicó.

De ahí la importancia que le asigna al impulso de este nuevo programa, que apunta a resolver los actuales problemas que existen en la materia. “Aquí hay que hacer un trabajo integral y hay una empresa que está haciendo los levantamientos para ordenar esta cosa y yo creo que va a ser un gran impulso para perfeccionar y mejorar la agricultura”, subrayó.

“Así como a los cereceros les ha ido súper bien, queremos que a la gente de la región, a los agricultores, a los chacareros históricos también les vaya bien. Y hay que darle todos los medios para que la gente haga las cosas con tecnología y que los recursos no solo beneficien a algunos”, puntualizó.

Por lo mismo, felicitó el trabajo que están realizando el seremi Felipe Henríquez y el director de la DGA, Elías Fernández-Niño, no solamente en Chile Chico sino que también en Puerto Ibáñez y en toda la zona de la cuenca del Lago General Carrera.

Desarrollo de programas

Por su parte, el seremi Henríquez, explicó que en el encuentro se analizó el trabajo que se ha estado realizando desde el MINAGRI, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y el municipio de Puerto Ibáñez, en materia de implementar un programa, albergado en el plan marco de desarrollo territorial, y que permitirá poner a disposición herramientas de inversión e infraestructura “y también a apoyar a la comunidad de aguas de Puerto Ibáñez”.

De igual manera, valoró lo que se está haciendo en Chile Chico, a partir de esta iniciativa de fortalecimiento de la comunidad de aguas local. “Estuvimos revisando los avances (de la iniciativa), que se logró financiar gracias a las gestiones que se han hecho desde la región y donde el senador David Sandoval apoyó de manera muy importante”, indicó.

Finalmente, el director regional de la DGA, Elías Fernández-Niño, señaló que para el MOP y dicha dirección, el promover y colaborar en la constitución de organizaciones de usuarios, es una de sus siete prioridades estratégicas. “Felicitar al seremi de agricultura (Felipe Henríquez), por este programa, el cual se anhelaba en la comunidad, sobre todo en esta época donde se habla de sequía, de déficit hídrico en todo el país”, señaló.

En ese sentido, dijo que la instancia beneficiará a todas las personas que habitan el valle de Chile Chico, recordando que cada vez más se hará patente en el territorio, el tema del cambio climático, que trae consigo entre otras cosas, el déficit de precipitaciones. “Felicitamos el interés que existe y el apoyo que siempre ha existido del senador Sandoval”, concluyó.