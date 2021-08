Como un gran resultado calificaron distintos dirigentes y los parlamentarios de Aysén René Alinco y Miguel Ángel Calisto, el triunfo de Yasna Provoste en la consulta ciudadana realizada por Unidad Constituyente, resaltando además las características de la actual candidata presidencial del bloque, especialmente su compromiso con las regiones y las Zonas Extremas.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “Yasna Provoste tiene algo muy importante, que es su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de las regiones. Ella va a representar los intereses de los territorios, sobre todo de aquellos que viven en las zonas más aisladas. Tenemos muchas esperanzas tras este resultado de la consulta ciudadana, porque como candidata presidencial de la Unidad Constituyente tiene todas las capacidades para liderar los cambios que nuestro país necesita”.

Por su parte, el diputado René Alinco indicó que “a Yasna la están apoyando gente de todos los sectores, mujeres, pescadores, gente del campo y profesionales. Ella ya es nuestra candidata presidencial, y esperamos ganar con ella, que sea la futura presidenta de Chile. Ella representa la consecuencia, fuerza e historia. Ahora nos queda trabajar con miras a las elecciones de noviembre”

En tanto, la ex candidata a Senadora, Paz Foitzich, indicó que “estamos muy contentos con los resultados de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Yasna Provoste representa a las mujeres de las regiones, representa la oportunidad de construir un Chile con justicia social y en paz. Esperamos que en noviembre sea mucha la gente que apoye a nuestra candidata”.

También se refirió a la elección de la Senadora el ex presidente del Colegio de Profesores de Aysén, Mario Sandoval, quien argumentó que “estoy con Yasna Provoste porque es una mujer de región, porque se ha desempeñado muy bien como Presidenta del Senado, lo que demuestra cómo podría gobernar, con ideas, con claridad mental para poder dirigir. Además, es profesora. Creo que sería un honor para los profesores de Chile tener como mandataria a una profesora”.

Finalmente, otro que quiso hablar sobre la actual candidata presidencial fue el doctor Eduardo Cruces, ex candidato senatorial, quien aseguró que “Yasna representa lo que todos queremos desde regiones, justicia, diálogo, participación, pero por sobre todo, representación. Creemos en la regionalización y creemos en la descentralización, por eso apoyaremos firmemente a Yasna Provoste en noviembre”.