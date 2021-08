Por su parte, el legislador realizó un llamado al Gobierno a apoyar a los pescadores artesanales y no ponerle obstáculos al proyecto.

Cisnes.- Luego que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley interpretativo que permite la entrega del bono de alivio a las Pymes a los pescadores artesanales, iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Calisto en conjunto con la bancada DC, el vocero del Sindicato de Pescadores artesanales Padre Antonio Ronchi, Marcos Coronado, resaltó el trabajo que está realizando el legislador de Aysén y criticó al Gobierno por no querer entregar una ayuda a la “gente de mar”.

Según Coronado, “nosotros hemos seguido con atención todo el trabajo que está realizando el diputado Calisto, lo hemos seguido a nivel nacional, porque estamos en línea con todos los pescadores que hemos sido marginados por el Gobierno. Nosotros hemos quedado botados, porque se ha paralizado el sistema de compras, hemos vivido al goteo”.

“Nosotros estamos desesperados. No estamos acostumbrados a pedir, pero estamos acorralados, viviendo momentos difíciles. El Gobierno no ha querido dar una ayudita, han ayudado a todos, menos a la pesca artesanal. Gracias al diputado Calisto, que con esfuerzo ha ido ganando terreno en la pelea por la ayuda a la pesca. Estamos totalmente agradecidos y estamos muy pendientes a las votaciones”, señaló.

El dirigente de Puerto Gala indicó que “a nivel nacional y como sindicato Padre Antonio Ronchi, le agradecemos al diputado Calisto, que ha sido el único que se ha puesto la camiseta por la gente de mar. Vamos a estar eternamente agradecidos y estaremos en deuda con él, porque gracias a su trabajo posiblemente vamos a obtener una ayuda”.

El llamado del Diputado Calisto

Por su parte, el diputado Calisto en su intervención en la Cámara señaló que “llama la atención que el Gobierno siempre llega con soluciones a medias. Porque no pueden entregar una solución positiva, definitiva y completa. Cuál es el problema que tiene que siempre hacen las cosas a medias cuando se trata de beneficios y ayudas económicas a la gente que ha sido afectada por las consecuencias del covid”.

“Evidentemente estamos en una situación excepcional, y sabemos que en tiempos extraordinarios las soluciones deben ser excepcionales. El Gobierno determinó que sólo los armadores podían ser beneficiarios del bono de alivio a las Pymes, un 13% de la gente de mar, dejando fuera a muchos pescadores artesanales, buzos, orilladores, algueros, fileteadores, entre otros”, afirmó.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “en Aysén hay caletas y puertos con grandes necesidades, un litoral tremendamente poblado y con tremenda actividad económica, que necesita moverse. Este bono ayudaría mucho a ese objetivo, a un rubro que representa el 34% del PIB de la región de Aysén. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno a apoyar a los pescadores artesanales y que no le ponga obstáculos a esta iniciativa”.