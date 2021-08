El legislador acusó una serie de hechos para intentar bajarlo de las elecciones, tema que finalmente quedó zanjado por la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana.

Coyhaique.- Luego de un par de semanas de incertidumbre, finalmente el diputado Miguel Ángel Calisto confirmó que irá a la reelección en las elecciones parlamentarias de noviembre, luego que la Directiva Nacional de su partido lo inscribiera en el Servel, dejando sin campo de acción a Patricio Aylwin, quien en un fraudulento proceso fue elegido a puertas cerradas por un pequeño grupo de militantes de la DC regional.

El legislador se mostró bastante afectado por la situación vivida, acusando una serie de hechos que apuntaban a bajarlo del proceso eleccionario, aunque señaló que después de lo vivido tendrá más fuerzas para enfrentar las elecciones de noviembre de este año.

Según el legislador, “quiero agradecer todas las muestras de apoyo que he recibido durante este último tiempo, que ha sido bastante difícil, donde conocí la peor cara de la política. Fui víctima de muchos hechos, primero por un proceso irregular en la Junta Regional que tuvo la finalidad de bajarme, al permitirse la votación de personas que no deberían haber votado”.

“También fui víctima de un hackeo de mi correo electrónico y de múltiples infamias y calumnias que se difundieron, con la finalidad principal de bajar mi candidatura a diputado por Aysén. Siento que fue bueno conocer esta cara negra de la política, para así poder volver a levantarse con más fuerza y enfrentar las elecciones de noviembre”, indicó.

Calisto agregó que “mi objetivo en la política sin duda es trabajar por las personas, más allá de los colores políticos, más allá de los conglomerados, pensar siempre en las personas, que debiera ser el centro de atención de un diputado”.

“Logramos que se revierta la decisión y se haga justicia. Agradezco sin duda al Consejo Nacional de mi partido, a la Directiva Nacional, quien tomó la decisión más juiciosa y razonable, tomando en cuenta la forma en cómo se había generado este proceso, de manera absolutamente irregular e injusta”, indicó.

Finalmente, el legislador señaló que “reitero mis agradecimientos por todo el apoyo de las dirigentes, los dirigentes sociales y de los comités de vivienda, con quienes venimos trabajando hace bastante tiempo, y de vecinas y vecinos que me han parado en la calle o me han apoyado en redes sociales. Estamos con toda la energía para este proceso de campaña, a mí en lo personal me llena de orgullo y me honra poder representarlos en el Congreso Nacional”.