La contaminación ambiental es protagonista en la capital de la Región de Aysén y urge sumar alternativas de calefaccionarse sin contaminar el aire. La tarifa Ecoayre aflora como una opción limpia.

Coyhaique.- En uno de los peores momentos de este año, el 30 de junio, Coyhaique registraba su Emergencia número 12 del mes, totalizando el episodio número 32 de lo que va el presente año, cifra que triplicaba los episodios del año pasado.

Y es que el aire que se respira en estos periodos, tiene un origen definido. En mayo de este año diario El Divisadero publicaba una entrevista con Luis Gómez Parada, Químico Ambiental, Meteorólogo y coordinador del Laboratorio Eco Climático del CIEP-UACh, quien hacía hincapié en que, en las principales ciudades del sur de Chile, “se estima entre un 80 y 90% de la contaminación del aire se produce por la combustión de combustibles fósiles y la quema de biomasa (leña) asociados al transporte”.

Con esta realidad, conversamos con Javier Larraín, gerente general de la empresa Refugio Verde sobre los beneficios de utilizar calefacción eléctrica y sobre todo, con equipos de tecnología de tipo Split Inverter.

Para Larraín es “la eficiencia. Estos equipos con tecnología Inverter, sumados a la tarifa EcoAyre, son los que menos gastan en calefacción en casas en la región de Aysén, comparados con otras tecnologías. No requieren almacenar ningún tipo de combustible, fáciles de encender, apagar y de muy poco mantenimiento, además se pueden programar y manejar a distancia” indica.

El gerente de refugio Verde destaca su versatilidad, ya que no sólo funcionan en invierno, son equipos de “climatización”, esto significa aire frio o aire caliente según se requiera.

“Son equipos versátiles. En invierno se pueden ocupar en modo calor, entregando calefacción y en verano, se pueden ocupar en modo frío, entregando aire frio para bajar la temperatura. Son muy confortables, consiguen la temperatura ideal para la habitación o la oficina con programación, con sus termostatos y tienen filtros que limpian el aire, mejorando el aire de la casa” recalca Larraín.

Y respecto a sus emisiones, estos equipos de calefacción eléctrica, no las tienen. “Por último, son muy amigables con el medio ambiente, ya que no genera ningún tipo de emisión, tanto dentro como fuera de las casas, y la energía que ocupa es limpia. Tres cuartas partes de la energía, que necesita el equipo lo saca del aire, que es un recurso renovable e inagotable” explica Javier Larraín.

Tarifa rebajada de calefacción eléctrica EcoAyre

Desde la empresa eléctrica Edelaysen, pioneros en Chile en una tarifa rebajada y exclusiva para calefacción eléctrica, electromovilidad y agua caliente sanitaria, recalcaron que “están convencidos que la energía eléctrica es una alternativa real y eficiente para descontaminar las ciudades del sur de Chile” a través del uso de nuevas tecnologías.

“En Edelaysen y el Grupo Saesa queremos disminuir la contaminación de nuestras ciudades, incentivando la utilización de la climatización eléctrica, en reemplazo de la leña. Es por ello que hacemos un llamado a la comunidad a informarse de los beneficios que tiene la tarifa EcoAyre, tarifa disponible para climatización eléctrica, agua caliente sanitaria y electromovilidad” señaló Signe Balboa, jefa de servicio al cliente de Edelaysen.

La ejecutiva recalcó que esta tecnología tiene una alta eficiencia en casas con buena aislación térmica, por lo que “es importante que nuestros clientes se informen de cuáles son los equipos más eficientes, para poder calefacción su hogar de esta manera, los que de todas formas siempre deber ser del tipo Inverter” indicó Balboa.

