En el marco de su participación semanal en un programa de debate online, Karina Acevedo, militante del Partido Radical que luego de ser propuesta por el nivel regional de su colectividad fuera ratificada por nivel central como candidata a diputada por Aysén, fue consultada por las nominaciones y no nombramientos de postulantes a diversos cargos elección, ante lo cual enfatizó la importancia que se considere de verdad la voz de la regiones y la necesidad de cambiar la ley de partido políticos, dotando de autonomía y atribuciones a las estructuras partidarias de las regiones.

En el momento de ser consultada sobre la situación que vive actualmente la Democracia Cristiana donde algunos responsabilizan al actual diputado Miguel Ángel Calisto de la no inscripción del pre candidato a diputado Patricio Aylwin, Karina Acevedo afirmó que pese a “ser un tema interno del partido Democratacristiano, debe ser complejo para el actual diputado iniciar una reelección cuando muchos lo apuntan como responsable de la bajada de su camarada y competidor más cercano”, agregando que más allá de esta situación en particular debe existir una normativa que asegure el respeto a las decisiones regionales.

Karina Acevedo, candidata a diputada por la Región de Aysén, explico que dentro de su propuesta como parlamentaria y los 6 ejes que ha identificado como esenciales, está la regionalización y donde una de las iniciativas que impulsará de ser electa será presentar un proyecto de ley que garantice que sean las propias regiones las que decidan los pactos electorales, listas, sub pactos, candidatos y candidatas. “No puede ser que 6 o 7 personas en Santiago, porque son presidentes de partidos, decidan qué es lo que pasa con cada una de las regiones de nuestro país, no se consideren sus particularidades y negocien los destinos de un territorio por otro. ¿Queremos descentralizar?, lo primero que debemos hacer es descentralizar los partidos políticos, que las regiones tomen sus decisiones y esas sean respetadas a nivel central, no más candidatos y candidatas impuestas”.

Finalmente Karina Acevedo enfatizó que una de las máximas señales de centralización y como se pasan a llevar a las regiones, sus candidatos, candidatas y habitantes es lo sucedido con “el amigo y asesor del candidato de la derecha Sebastián Sichel, Jaime Briceño, donde finalmente bajan a Camilo Jiménez, un candidato de la Región de Aysén. Es decir los grupos de poder suben, bajan, importan e imponen a candidatos con escaso o nulo arraigo regional en desmedro de las bases y la propia ciudadanía. Esto debe solucionarse a través de una modificación de la ley de partidos políticos, ese es mi compromiso si llego a ser diputada”.