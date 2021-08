El parlamentario se reunió con Juan Carlos Orellana, vecino del sector, quien le planteó las necesidades que tienen en materia de salud.

Puerto Aysén.- Consciente de los problemas que tienen las vecinas y vecinos de las distintas localidades de Islas Huichas en materia de salud, especialmente relacionados a la falta de resolutividad y equipamientos en las postas, el diputado Miguel Ángel Calisto reiteró la necesidad de poder contar con una lancha ambulancia en el litoral aisenino que permita agilizar el traslado de pacientes y dar seguridad a la población de este sector.

Según el diputado Calisto, quien se reunió por este tema con Juan Carlos Orellana, dirigente de la localidad, “son muchos los vecinos y dirigentes que están preocupados respecto de la situación de salud que afecta a Islas Huichas, Caleta Andrade y Estero Copa. Existe una falta notoria de equipamientos médicos y resolutividad que permitan una salud digna a los vecinos que viven en estos sectores más aislados”.

“Uno de las necesidades más sentidas es una lancha ambulancia en el litoral de Aysén, que permita una función de traslado entre Islas Huichas y el hospital de Puerto Aysén. Lamentablemente, hay excesiva burocracia en los traslados de personas desde la isla hasta los principales centros de salud de la región, además porque no existen equipamientos médicos ni resolutividad”, señaló.

El diputado informó que “ante esto, es fundamental agilizar todo lo necesario en lo referido a equipamiento y tener esta lancha ambulancia que le de seguridad a todas las localidades de Islas Huichas y del litoral, necesitamos garantizar seguridad y que la gente no se siga muriendo en sectores aislador por falta de resolutividad de los servicios médicos”.

“Por lo tanto, hemos iniciado este trabajo, con la finalidad que Islas Huichas pueda contar con esta lancha ambulancia lo antes posible, por lo que buscaremos garantizar que esto quede en la ley de presupuesto de este año, para que durante 2022 pueda estar en funcionamiento. También se nos ha informado desde el Servicio de Salud Aysén que la posta comenzará a funcionar durante los próximos, meses, lo que me parece una buena noticia”, señaló el legislador.

Por su parte, Juan Carlos Orellana señaló que “tenemos la necesidad imperiosa de equipamiento, para que se pueda dar un diagnóstico claro, oportuno, como también mejorar los horarios de atención para que sea continuo. Necesitamos autonomía para poder hacer evacuaciones médicas con más rapidez, esto por la lejanía y el aislamiento que vivimos. Que las postas tengan más autonomía y puedan evaluar más rápido una evaluación médica”, señaló.

Con respecto a la Lancha Ambulancia, el dirigente indicó que “es mucha la necesidad, porque ahora dependemos de terceros para poder hacer las evacuaciones médicas. Ahora se presenta al paciente a una especie de intermediario, quienes evalúan, pero la decisión de trasladarlo se toma a cientos de kilómetros de donde está el paciente, se decida si debe trasladarse. Esto también depende, porque por lo general los traslados los realiza la Armada, y algunas veces la lancha ni siquiera está en Puerto Aguirre”.