Vía telemática se realizó la audiencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique que dictó veredicto condenatorio en contra del imputado Cristián Fabián Díaz por violación con femicidio de la joven de iniciales J.A.M.V., ocurrido en octubre del año pasado. El próximo martes 31 de agosto a las 15:30 horas será dada a conocer la lectura de la sentencia, en la que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, participó como querellante en el juicio; en representación de la familia de la joven víctima.

Coyhaique.- La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar Candia, dijo: “fuimos testigos de un caso sumamente violento, donde se le arrebató la vida a una joven mujer de nuestra región. Como Ministerio, no sólo condenamos enérgicamente estos hechos, sino que nos involucramos de manera directa, porque no queremos que estas situaciones se sigan repitiendo y mucho menos, quienes comenten estos macabros hechos queden impunes. Por esto el veredicto que hemos conocido nos entrega una señal clara de que delitos de esta naturaleza no quedarán nunca más impunes, y para esto la Ley Gabriela fue fundamental, ley promulgada por el Gobierno del Presidente Piñera e iniciativa incorporada en la Agenda Mujer, puesto que es un mensaje de que el cambio cultural al cual aspiramos debe ir de la mano de avances legislativos. También hacemos un llamado a toda la comunidad a hacerse parte de esta problemática, porque la violencia contra la mujer no es parte de la vida privada, nuestro llamado es a condenar, denunciar y por sobre todo a las mujeres que viven violencia decirles que no están solas”.

Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, destacó el trabajo realizado por la Fiscalía Local de Coyhaique, precisando que “en materia penal tal como nos faculta la Ley Nº 20.066 hemos apoyado a la familia de Julia como parte querellante, porque hay que recordar que este es el primer femicidio por razones de género que ocurre en la región de Aysén y así lo hicimos presente durante este juicio, por lo que el imputado arriesga una pena de presidio perpetuo calificado; es decir, cuarenta años de cárcel. Asimismo, es pertinente relevar la coordinación interinstitucional que se inició con la activación del Circuito Intersectorial de Femicidio, más otras instituciones como Senama y Senadis con acciones de apoyo psicosocial a las/os familiares”.

En tanto el Coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, Ignacio Jara Sánchez, sostuvo que “desde el día que ocurrió el delito en nuestro rol como integrante del Circuito Intersectorial de Femicidio y en coordinación con otras instituciones hemos otorgado la atención psicológica y social a las víctimas indirectas con un acompañamiento permanente. Además, hemos entregado la atención mediante nuestra intérprete en lengua de señas tomando en cuenta la necesidad de esta, por parte de uno de los miembros de la familia. Es importante mencionar que continuaremos con nuestro compromiso para la atención a las necesidades de la familia”.

Hasta el 24 de agosto de 2021, en Chile se registran 22 femicidios consumados y 101 femicidios frustrados; respecto a las denuncias por violencia intrafamiliar estas se pueden llevar a cabo en Carabineros, Policía de Investigaciones y en Fiscalía de Chile; en esta última institución las denuncias se pueden hacer en línea a través de la página web www.fiscaliadechile.cl.

Finalmente, la oferta disponible del SernamEG en el territorio regional corresponde – en el caso de Coyhaique- al Centro de la Mujer Rayén, ubicado en Los Claveles esquina A C A Austral, Teléfono: +56 672213178 y WhatsApp +569 7367 7602, Email: centrorayen@gmail.com. En tanto, en Puerto Aysén se ubica el Centro de la Mujer Naa Alveré, calle Teniente Merino Nº520. Teléfono: 67 –233 4855, Email: centrodelamujer@puertoaysen.cl.