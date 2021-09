El parlamentario recordó que “llevamos cinco años tramitando este tema en el parlamento”, no siendo hasta el momento capaces de “sentarnos en la mesa para construir los acuerdos”

Valparaíso.- “Cinco años llevamos tramitando este tema en el parlamento y no hemos sido capaces, a pesar de haber sido una de las grandes demandas del movimiento social, de sentarnos en la mesa para construir los acuerdos que la ciudadanía nos reclamaba en octubre de 2019”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al insistir en la importancia de poder avanzar en una reforma al sistema previsional.

Y esto, en el marco de una sesión especial desarrollada este miércoles en la Cámara Alta, en la que el presidente del Banco Central, Mario Marcel encabezó la presentación sobre la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, así como el informe de las proposiciones para el año calendario siguiente, también conocido como Ipom de septiembre.

A juicio del parlamentario, “hemos puesto sobre la mesa posiciones antagónicos, donde la que está perdiendo es nuestra comunidad”, lo cual no ha permitido avanzar en la reforma al sistema, señalando que es urgente construir un acuerdo.

Lo anterior, pues estima que no se pueden instalar las expectativas en lo que pueda pasar con una nueva Constitución. “En el escenario de una nueva constitución, llegar al punto de construir un nuevo sistema previsional, no lo vamos a hacer el día en que ésta sea aprobada o rechazada en el referéndum de salida. Y hasta el minuto que tengamos una verdadera reforma, van a pasar cuatro o cinco años, por lo menos”, sentenció.

Por lo mismo, dijo que no se puede hacer esperar a pensionados, jubilados y a los trabajadores que están a punto de hacerlo, y que por el contrario, debe existir la voluntad “de ponernos de acuerdo para avanzar”.

Incluso aún más, el legislador, recordó que se han sugerido algunas ideas para tratar de hacer un camino alternativo corto, para así abordar el problema de las tablas de mortalidad y la implementación de un seguro de longevidad. “Pero no hemos logrado llegar a puntos de entendimiento y de acuerdo”, lamentó.

Situación macrozona austral

Sobre el informe entregado por el Banco Central, el cual reveló que la macrozona austral, que incluye las regiones de Aysén y Magallanes, fue una de las más afectadas en materia económica en este periodo, cuestionó el rol que en este ámbito ha cumplido la industria salmonera. “Hubo una actividad económica muy relevante, que es la industria del salmón, la cual en la zona austral no tuvo impacto en este periodo. Y la causa es porque no está trabajando con las regiones, no está asociada ni vinculada. Y probablemente el domicilio tributario, todas lo tienen en la zona metropolitana. Creo que es un tema que hay que evaluar y corregir, más aún cuando la industria tiene un procedimiento de “llamado” para establecer un vínculo con los prestadores de servicios, lo que habla de una precariedad laboral que no se justifica en una actividad que no compite con Chile, sino que con el primer mundo”, concluyó.

Finalmente, el senador David Sandoval relevó la importancia de contar con una institucionalidad en materia macroeconómica y señaló que “Chile ha sido ejemplar en el manejo de la pandemia… han habido razonables cuestionamientos a oportunidad de impulsos fiscales como el IFE, pero quiero recordar que muchos de quienes estamos aquí aprobamos retiros de AFP y cuando propusimos indicaciones que apuntaban a focalizar se rechazaron. Creo que tenemos que ser capaces de construir políticas oportunas y eficientes y ahí el llamado es a actuar de manera templada”.