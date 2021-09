Se encuentran a la espera de que se resuelva licitación de los recorridos. Llevan una semana sin movilización, no se pueden abastecer y muchos vecinos trabajan en Melinka y quedaron sin recorrido por estos días.

Melinka.- En la comuna de Guaitecas, específicamente en los sectores de Repollal Alto y Bajo existe preocupación de los vecinos y vecinas debido a las deficiencias que presenta el bus subvencionado que realiza los recorridos a Melinka y además no estaría cumpliendo todos los recorridos que corresponden. Hace una semana además, esta sin movilización para llegar hasta la capital comunal.

“Ya hace una semana que estamos sin el servicio de transporte Melinka – Repollal y aquí los más perjudicados son los adultos mayores y las personas que van a trabajar durante el horario de la mañana hacia Melinka. El problema aquí es que, el Ministerio de Transportes, comenzando por el Seremi don Fabián Rojas, hace rato que se le había dado aviso que el bus estaba en malas condiciones, el bus no estaba haciendo los recorridos habituales por falta de mantención. Pero hicieron caso omiso a todas las cartas que se les envío de los dirigentes en mi caso y de la señora Cecilia Leviñanco de Repollal Alto”, comentó la dirigenta Mabel Chiguay.

Mabel Chiguay, afirmó que, “ellos nunca nos contentaron el teléfono, mucho menos el Seremi de Transportes, nunca nos ha contestado el teléfono para darnos una explicación, lo mismo ha hecho la sostenedora que hace el recorrido, jamás nos dio una instancia para conversar con ella y nosotros hacerle ver lo que estaba ocurriendo con el transporte terrestre”.

La dirigtenta de Repollal Bajo cree que esto no debe suceder, “esto nos parece mal, porque hasta el día de hoy nos han estado dando solo calmantes, porque es muy injusto que en una comunidad tan chica y cuando se les ha avisado en reiteradas ocasiones, nos dejen hasta el último día. Mas encima hoy nos enteramos a través de un correo que están haciendo una licitación pública para el nuevo oferente, con gente que no es de la isla, nosotros habíamos dado una referencia de una persona que estuvo por diez años en la isla trabajando, pero lamentablemente hoy en día no se toma en cuenta lo que la comunidad está pidiendo”.

Por su parte, Cecilia Leviñanco, dirigenta de la junta de vecinos de Repollal Alto, señaló.

“Aquí la empresa que se ganó la licitación es mala, porque dejó botado el servicio, el camino lo tenemos en pésimas condiciones y una funcionaria de transportes nos dice que están haciendo trato directo con el operador y ahora no enteramos que no es trato directo es licitación. Entonces, ¿cómo ellos pretenden avanzar si nosotros estamos una semana sin recorrido? y se supone que el sábado recién podríamos tener respuesta de quien viene a realizar los recorridos”.

Leviñanco, expresó su molestia, cuestionando, “ahora, quien nos abastecer si tenemos que comprar todo en Melinka, porque aquí en Repollal el 80% son adultos mayores, muchos trabajan en Melinka, de aquí de Repollal son 15, 20 mil pesos el flete y ¿quién va a tener tanta plata para eso?. Y transportes no se ha manifestado en nada, así es que, estamos muy indignados por su inoperancia y falta de respeto”, puntualizó la dirigenta de Repollal Alto.