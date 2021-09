El Alcalde Luperciano Muñoz González, en la última sesión del Concejo Municipal de Chile Chico puso sobre la mesa un convenio especial con Carabineros de “la ciudad del sol”, quienes se verían beneficiados con recursos municipales para mantención y reparación de sus vehículos.

Chile Chico.- Hubo tres Concejales, Mario Figueroa, Ariel Keim y Arnaldo Cruz, quienes rechazaron la instancia, sin embargo, otras dos Concejalas más la votación del edil y al generarse un empate es finalmente el Alcalde quien resuelve y decide aprobar la subvención para el organismo policial dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

Esta situación llamó la atención de dirigentes sociales y vecinos de Chile Chico, ya que, se eliminaron las becas para estudiantes, becas deportivas, se eliminaron beneficios y apoyos para adultos mayores, sin embargo, ahora se dispone de recursos municipales para Carabineros.

“Nuevamente nos sorprende nuestro alcalde, no hay plata en el Municipio para becas municipales, no hay plata en el Municipio para becas deportivas, no hay plata para las ayudas sociales, pero si hay plata para ayudar a Carabineros. O sea, no es por estar en mala con Carabineros, pero se supone que son una institución estatal, yo creo que Carabineros debe ser financiado por el Ministerio que le corresponde”, señaló Yessica Báez.

La dirigenta de Chile Chico, cuestionó, “¿y no se supone que la Municipalidad está en quiebra?, esto a mí me parece el colmo. Es una tras otra y cada vez más el alcalde nos sorprende todos los días con algo nuevo, o sea, yo no sé hasta cuándo vamos a estar aguantando, me parece que estamos demasiado silenciosos con todo este tema. Nos quitan totalmente las ayudas al pueblo, echan gente, o sea, no hay plata para el pueblo pero si para Carabineros de Chile”.

Yessica Báez, cree que el alcalde Luperciano Muñoz, es una verdadera caja de sorpresas y aseguró que ella y muchas personas más, están curadas de espanto con el actuar del edil. “Yo no sé con qué más nos puede sorprender el señor alcalde, porque veo que todos los días se le ocurre algo nuevo para sorprendernos, para ver lo maravillosa gestión y lo supremo que es. A estas alturas es como que ya estamos curados de espanto con tantas cosas que saca todos los días, seguiremos esperando que es lo que pasa”.

Báez, aseguró que la comunidad y quienes se han visto afectados por el actuar del alcalde Muñoz, deben reaccionar, manifestarse, “yo creo que el pueblo ya no puede quedarse callado con estas cosas, o sea, ya es el colmo y el pueblo debe levantarse ante tanta injusticia”, puntualizó la dirigenta social de Chile Chico.