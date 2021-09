Consciente de los problemas que están viviendo un grupo de estudiantes de la región que aún no han recibido la beca Patagonia a pesar de cumplir los requisitos, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, para solicitarle que se agilice el pago de este beneficio.

Valparaíso.- Hace algunas semanas se confirmó por parte de Junaeb que se reasignarán recursos desde la Beca Aysén a la Beca Patagonia para proceder a este pago. Sin embargo, aún no se ha podido suplir el déficit de becas ya que la acción debe ser autorizada desde el Ministerio de Hacienda.

Según el diputado Calisto, quien se reunió con la autoridad nacional cundo este estuvo en la región, “tuvimos una importante reunión con el Ministro de Educación para abordar la preocupación que existe respecto de cien becas que están pendientes del beneficio Patagonia. Le pedimos que se agilice este proceso. Hay que recordar que durante la selección y entrega de becas este año, hubo una gran cantidad de alumnos becados, tanto en beca Aysén como Beca Patagonia. Sin embargo, quedaron pendientes cerca de 100 jóvenes que cumpliendo requisitos quedaron sin beca Patagonia”.

“En su momento se logró gestionar, después de muchas reuniones y problemas de burocracia en la Junaeb, fue generar la posibilidad de una reasignación de fondos. Eso lo apelamos junto a las organizaciones de becas y la dirección regional, que se reasignen estos fondos desde la beca Aysén a la beca Patagonia”, indicó.

“Hoy estamos entrampados en el Ministerio de Hacienda, esperamos que esto se pueda destrabar rápidamente. La beca Patagonia es muy importante para apoyar a aquellos jóvenes que luchan, se esfuerzan y trabajan duro por salir adelante, además que cumplen y rinden con sus notas en la universidad. Por eso, hay que devolverles la mano entregándoles lo antes posible este beneficio”, indicó.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “esta es una beca que no debe nunca medir el requisito socioeconómico, sino el esfuerzo del estudiante, tal cual ha sido la naturaleza desde que creamos este beneficio. En su momento fue una buena noticia la reasignación de recursos, pero ahora estamos atentos a la respuesta formal del Ministerio De Hacienda, por eso le pedimos al Ministro de Educación que nos ayude a agilizar el pago de este beneficio”.