Luego de conocidos los resultados de la segunda mesa de trabajo entre el municipio de Coyhaique y el Gobierno Regional, para buscar una solución a las trabajadoras del PMU Coyhaique, la vocera de Gobierno, Tatiana Fontecha, hizo un llamado a ambas instituciones a dar una pronta respuesta al problema que aqueja a cientos de mujeres jefas de hogar del sector urbano y rural de la comuna.

Coyhaique.- “Hace ya un mes, el alcalde Gatica, en una reunión con la Gobernadora Regional y dirigentas de los 10 sindicatos PMU de la comuna, se reunieron con la finalidad de subsanar la situación de pagos pendientes del mes de julio y agosto. En dicha instancia el alcalde reconoció el problema existente con los proyectos, responsabilizando a la administración del exalcalde Huala, señalando que se debían cuantiosas cantidades de dinero por rendir tanto a Subdere como al Gore” explicó la vocera de Gobierno.

A lo anterior, Fontecha agregó que “desde esta perspectiva, entendemos la situación que hoy aqueja a estas mujeres jefas de hogar y también nos sumamos al llamado de las mismas, de dar respuesta a su petición de mantener su fuente laboral”.

La autoridad de Gobierno manifestó que “las trabajadoras no pueden ser responsables de la mala administración municipal de los recursos y hoy es eso lo que debe primar. Pareciera que existen inacciones que pueden revertir carácter de delito y por ende se deben clarificar, pero estas no pueden afectar a las cientos de familias que dependen de estos trabajos”, explicó.

Desde el Gobierno, agregó Fontecha, “las líneas de acción están definidas, en base a la reactivación económica y las herramientas que disponemos como el IFE Laboral y los subsidios al empleo”, explicó.

Fontecha Bórquez, recalcó que la solución de mantener los PMU recae directamente en la coordinación que tenga el alcalde con la gobernadora regional, enfatizando que frente a una inminente situación de desempleo de estas mujeres, al no encontrar solución a la vía del PMU, se propone “conversar con las cámaras de comercio de Coyhaique y de la construcción y buscar alternativas en el rubro privado, donde existe una alta demanda de mano de obra en áreas como la construcción o el turismo, y en ese sentido, nuestro rol de articuladores está a disposición desde las carteras correspondientes”, finalizó la vocera de Gobierno Tatiana Fontecha.