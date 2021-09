Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación del proyecto que establece reajuste y aguinaldo a los funcionarios, educadoras de párvulo y asistentes de la educación que trabajan en establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía Transferencia de fondos, (VTF), los que fueron traspasados a los servicios locales de educación y que no habían podido recibir estos beneficios.

Aysén.- Según el diputado Calisto, “lamentablemente la Contraloría había dictaminado que a los trabajadores de estos Jardines Infantiles no les correspondía el pago de los beneficios de la ley referida al reajuste del sector público, lo que incluía aguinaldos y asignaciones, esto a pesar que cumplen igual función que sus colegas de establecimientos que no han sido traspasados”.

“Por este motivo se formó una mesa de trabajo para poder zanjar esta situación, fue así como surgió este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara y que viene a terminar con esta injusticia. Yo me reuní con trabajadoras y trabajadores de estos jardines en Coyhaique y me plantearon su preocupación y disconformidad por esta situación”, señaló el legislador.

Calisto agregó que “el proyecto establece que se otorga a contar de la entrada en vigencia de la ley, el mismo reajuste a estos trabajadores y también que se concede el aguinaldo de fiestas patrias del año 2021, para lo cual el Ministerio de Hacienda se encargará de disponer la entrega a los servicios locales de educación pública, de los fondos necesarios para pagar estos beneficios en caso que los Servicios no pudieran hacerlo”.

“También se establece que se otorgará por única vez un bono compensatorio de $400.000 para quienes desempeñen un cargo de jornada ordinaria de 44 o 45 hrs. Semanales, y quienes se desempeñen en menos horas, recibirán el bono de forma proporcional. Este bono se pagará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley”, afirmó.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “ahora este proyecto pasó al Senado para su ratificación, donde estamos seguros que será aprobado rápidamente”.