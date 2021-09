La alianza entre las instituciones de la Región de Aysén, con la certificación por parte de ChileValora y de la entidad validadora CNC Valida, permitirá reconocer formalmente los conocimientos, capacidades y aptitudes de personas en un determinado puesto de trabajo, en el sector turismo.

Coyhaique.- Con el propósito de reconocer formalmente los conocimientos, capacidades y aptitudes de personas para ejecutar funciones específicas de un puesto de trabajo, independientemente de cómo las hayan adquirido en el sector turismo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence realizó una alianza con el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, abriendo 270 cupos en el Programa de Certificación de Competencias Laborales. La certificación está a cargo de un ente Certificador validado por Chile Valora, en este caso, CNC Valida.

“Sence está entregando cupos a través de Sernatur donde pueden postular a estos beneficios, que tienen que ver con la certificación de las competencias de los trabajadores del área de turismo y especificamos también esto porque es muy necesario para este sector, el poder llegar a certificar sus competencias y habilidades que ya tienen y en las que ya están trabajando. Actualmente estamos con los choferes de turismo que ya se están certificando. Con esto llegamos a toda la región con un nuevo desafío, con nuevas certificaciones que son necesarias para mejores empleos también en el área de turismo. La certificación de competencias tiene que ver con conocimiento, se evalúa el conocimiento de las personas, a través de qué saben hacer. Por ejemplo, en el área de la gastronomía donde tenemos 150 cupos, se evalúa el conocimiento que tienen las personas en el área de gastronomía, es el caso de la manipulación de alimentos donde es necesario que las personas se evalúan para ir cada año renovando el certificado de manipulación de alimentos”, explicó Samuel Santana, Director Regional(s) de Sence.

Por su parte, el Director Regional de Sernatur, Patricio Bastías, se refirió a la reactivación del sector por medio de este tipo de iniciativas, “Hoy día el sector turismo está pasando por momentos muy diferentes a lo que vivíamos hace un año atrás. Esta reactivación que estamos viviendo, está demandando mano de obra, gente que quiera volver al rubro. Sabemos que esta pandemia afectó mucho el tema laboral, mucha gente se movilizó hacia otros sectores y estas becas vienen a atender un poco esa condición de certificar a las personas que se han desenvuelto en una actividad y que hoy en día van a través de este espacio a certificar esas competencias y ojalá volver al sector que estamos tratando que se reactive. Nuestro llamado es a participar, postular y a sumar esos conocimientos que por mucho tiempo desarrolló y que hoy día le permitirá tener una certificación que lo valida”, señaló, valorando el apoyo de los gremios del turismo.

Hay 270 cupos para toda la Región de Aysén en el sector turismo, siendo los perfiles preparados en conjunto con las ZOIT regionales: 90 cupos disponibles en turismo en general; 150 cupos disponibles en gastronomía y 30 cupos disponibles en hotelería. Algunos perfiles específicos son: mucamas, maestro de cocina, pastelero, ayudante de cocina, administrador de establecimientos gastronómicos, cajero de local de comida rápida, guía de turismo general, conductor de transporte turístico y agente de viajes, entre mucho más.

Con respecto a la utilidad de las certificaciones laborales, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, afirmó que “La certificación de competencias es reconocer lo que una persona sabe, lo que una persona aprendió de muchos años pero que no estudió, pero sin embargo tiene la experiencia y es muy valiosa, eso a la hora de buscar un empleo puede no valer, entonces lo que hoy día queremos hacer es juntar experiencia con un título, es reconocer a alguien que lleva años realizando un trabajo, que lo aprendió en el trascurso de su vida, trabajando día a día y hoy queremos entregarle un título que lo valide. A la hora de buscar un empleo, eso es un plus, es una mejora, un punto a favor, por lo tanto, es importante la capacitación. Nosotros a través de Sence, eso es lo que hacemos y luego apoyamos en la búsqueda de un mejor empleo, sin duda una persona que está capacitada y certificada va a poder optar a un mejor puesto laboral. Como lo señalaba el Seremi de Economía, afortunadamente en la Región de Aysén estamos llegando a cifras que son similares a las que teníamos antes de la pandemia y estamos aquí para apoyarlos porque hoy día hay trabajo en la Región de Aysén” destacó la autoridad.

“Nos encontramos en un escenario en que todavía estamos en pandemia, pero hemos ido avanzando, nuestra región se ha recuperado, en la recuperación de trabajos ya llevamos un 3,8% de desempleo, casi una cifra de pleno empleo. Tl como se mencionaba, las exigencias en la actualidad han ido aumentando, cada vez que recibimos a un cliente, cada vez que recibimos a un turista, vienen con un nivel más elevado de petición de servicios. Tenemos que pensar que nuestra región poco a poco se ha ido capacitando y en eso tenemos que apoyar. Apoyamos como Gobierno a través de Sence del Ministerio del Trabajo y esta alianza que se hace con el Ministerio de Economía a través de Sernatur. Estamos muy contentos porque de esta forma vamos demostrando que en nuestra región hace a los nuevos guías y hace a las personas que nos prestan los servicios día a día”, concluyó el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Carlos Pacheco.

Requisitos e invitación a postular desde el sector

Rodrigo Mancilla, parte de la Asociación de Guías de Turismo y de Patrimonio Cultural de la Patagonia Aysén apreció esta oportunidad para el sector, “En esta oportunidad estamos aquí para agradecer y valorar oportunidad que se entrega para poder validad los conocimientos que tienen los guías de turismo de nuestra región, y como asociación invitamos a todos los guías de turismo de nuestra asociación y también a también de toda la región a inscribirse y tomar estos cupos, porque cada día nuestros viajeros que visitan la región de Aysén, buscan personas que tengan estos conocimientos y que estén validados ante los registros” concluyó Mancilla, quien se certificó como guía hace un tiempo atrás.

A su vez, John Sebastián Cristancho, señaló que “Llevo en Chile viviendo desde el 2018 aproximadamente y ahora se me brindó la oportunidad de esta certificación, que lo que hace es revalidar este conocimiento que uno tiene a través del trabajo desempeñado durante los últimos años, que en mi caso, me abre las puertas, me da la posibilidad de emprender, de formar quizás mi propia empresa o estar capacitado para salir con alguna empresa que requiera los servicios que uno ofrezca, yo soy publicista de profesión y prontamente guía de turismo certificado por SENCE” manifestó el guía de origen colombiano.

Los requisitos para postular y acceder a la certificación son: ser mayor de 18 años, tener conocimientos en el perfil a evaluar, lo que se mide previo diagnóstico de competencias o elegibilidad e inscribirse enviando un mail con sus datos de contacto a Fabiola Figueroa, ffigueroa@sernatur.cl quien es la encargada en Sernatur de realizar la posterior selección.

Para entregar detalles sobre esta iniciativa y otros programas de Sence, como Despega Mipe y Becas Laborales, se realizó un Facebook Live, aclarando consultas de la comunidad en vivo, el cual se puede revisar en las fanpages de Sence Aysén, Sernatur Aysén y MintrabAysén.