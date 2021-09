Luego que el Subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, anunciara la aplicación del Subsidio de Vivienda con estándar PDA en todo el territorio regional, el diputado Miguel Ángel Calisto salió al paso de este anuncio, señalando que “aunque se trata de una buena noticia, este beneficio para toda la región de nada sirve si siguen pidiendo como requisito un copago y la regularización de las viviendas”.

Aysen.- Según el diputado, “hemos conocido el anuncio del Subsecretario de extender el subsidio térmico PDA a toda la región. Esto sin duda es una buena noticia, porque permite abordar el problema de fondo de la contaminación, por eso es importante. Sin embargo, quiero ser claro al decir que de nada sirve seguir ampliando el PDA térmico a toda la región, si seguimos entrampados con las exigencias que piden, especialmente el copago”.

“Hoy en día hay muchas familias de tercera edad que han querido hacer uso de este beneficio, pero el copago puede llegar a varios millones de pesos, dependiendo del tamaño de la casa. Hace bastantes años que se viene entregando el subsidio Térmico del Plan de Descontaminación Atmosférica, PDA, pero la verdad es que es muy poca la gente que ha podido concretarlo, esto por dos temas bastante importantes; la exigencia de regularización de la vivienda y el requisito de pagar un copago en el caso de las viviendas más grandes”.

“Esto es lo que siempre hemos criticado del subsidio PDA, y lo hemos solicitado por todos los medios, con un proyecto de resolución que presentamos el 2020 y en múltiples reuniones con los distintos ministros de vivienda que ha habido en este Gobierno. Necesitamos que los requisitos para la entrega de este beneficio sean más flexibles, sin tanta letra chica”, señaló.

Calisto agregó que “una persona que quiere optar a este subsidio y construyó su casa en la medida que su familia iba creciendo, primero debe pagar para poder regularizarla, y después viene el copago para poder acceder al beneficio en el caso de las casas con mayor metraje. Entonces las familias tienen que desembolsar grandes sumas de dinero para poder acceder al beneficio. Por estos motivos, hace años que tenemos más de 7 mil cupos, pero sólo se han ocupado un poco más de 3 mil porque la gente no tiene la plata para cumplir con los requisitos”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “hacemos un llamado al Gobierno a que elimine el requisito de la regularización de vivienda y del copago, sino el anuncio del Subsecretario no tendrá ningún efecto real, porque la realidad es que son muchas las familias que no tienen el dinero para poder cumplir con estos requisitos”.