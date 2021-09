Tema lo conversó con Subsecretario Guillermo Rolando, quien estuvo en la región en los últimos días.

Valparaiso.- Su inquietud sobre los costos de habilitación que están teniendo los terrenos para la puesta en marcha de proyectos habitacionales, especialmente en la ciudad de Coyhaique, manifestó en los últimos días el senador David Sandoval.

El parlamentario planteó este tema al propio Subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, quien estuvo en los últimos días de la región de Aysén, realizando una nutrida agenda de actividad, señalando que el “costo de lo que está significando el tema de los suelos, para la construcción de viviendas, se ha transformado en un tema no menor”.

En ese sentido, Sandoval dijo que el preparar y habilitar un terreno debe considerar mucha inversión, por lo cual dijo: “Qué pasa en Coyhaique, que estamos construyendo en los faldeos del cerro divisadero, con todas las dificultades que implica”.

“Todos estos temas de habilitación de terrenos están resultando muy caros y eso lo planteamos al subsecretario”, agregó, insistiendo que si bien la casa propia es un sueño anhelado por todos, cuando los lugares definidos tienen costos asociados en materia de muros de contención, preparación del terreno, etc, se termina transformando en una dificultad.

A juicio del legislador, algo no se está haciendo adecuadamente en materia de análisis de las zonas de expansión urbana, en este caso, en la capital regional. “La expansión natural de Coyhaique estaba en dos sectores, uno el de la escuela Agrícola, donde se ha hecho otro tipo de construcción, habiendo un cambio evidente. Y la otra zona era el sector del aeródromo Teniente Vidal”, puntualizó.

“Esto hay que verlo de una manera integral”, recalcó, explicando que en paralelo ya pidió toda la información relacionada al Ministerio de Vivienda, para así conocer en detalle las características prediales de los terrenos adquiridos, montos de adquisición, además de información sobre la mitigación de riesgos geográficos propios de dichos terrenos, específicamente en la capital de la región de Aysén.

Sandoval enfatizó en que el Estado seguirá comprando terrenos para la construcción de viviendas, y por lo mismo “el tema está en que se construya donde las condiciones de riesgo sean menores”.

Finalmente, insistió en que este es un tema “que tenemos que poner sobre la mesa, porque se van a seguir construyendo viviendas, se va a seguir teniendo esta necesidad”.