Esforzadas familias agradecieron la ayuda recibida.

La Junta.- Durante su visita a la localidad de La Junta el Delegado Presidencial Provincial Manuel Ortiz pudo compartir algunos minutos con dos familias de esta localidad, ubicada en la zona norte de la provincia, familias que con mucho sacrificio han sacado a sus seres queridos adelante, a pesar de distintas adversidades.

El Fondo ORASMI es un fondo anual aprobado por la Ley de Presupuesto para el sector público, destinado a personas naturales que se encuentren en situación o condición de vulnerabilidad social, entendida ésta como las “desigualdades y discriminaciones que están en la base de los riesgos sociales que afectan a familias y personas, tales como pérdida del empleo, trabajo precario, bajos ingresos, enfermedad y falta de educación, entre otras”.

Es por la razón anterior y junto a la coordinación con la Delegación Municipal de La Junta es que dos familias de la localidad fueron beneficiadas con marquesas, colchones, cobertores y frazadas, elementos que recibieron con una tremenda alegría “me parece bien porque no habíamos tenido la oportunidad de comprarle las camas a las niñas y por medio de la Delegación Municipal tratamos de hacer esto, así que yo estoy muy contenta porque solamente había pedido dos colchones y nos llegaron las marquesas y todo lo demás” decía Senalia Sáez joven madre de dos pequeñas.

Patricia Castro es otra joven madre que recibió este beneficio y así expresaba su gratitud “lo agradezco porque jamás había salido favorecida con nada porque me daba vergüenza o temor de pedir algo y que me juzgaran, jamás había recibido alguna visita o ayuda, muy agradecida que hayan venido y estamos contentos”.

Por su parte Manuel Ortiz Delegado Presidencial señalaba “hemos llegado hasta La Junta a realizar un Gobierno en Terreno, pero además quisimos visitar a estas familias que fueron beneficiadas con los fondos ORASMI, esto a raíz de un trabajo mancomunado entre la Delegación Municipal y la Delegación Presidencial en donde a raíz de informes sociales que fueron elaborados y enviados a nivel central en donde obtuvimos respuestas positivas a nuestras solicitudes y ahora estas dos familias desde hace algunas semanas pueden contar con este beneficio social que mejorará la calidad de vida de sus integrantes”.