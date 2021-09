El legislador se reunió con el Comité de Agua Potable Rural de bajada Ibáñez en la comuna de Río Ibáñez.

Río Ibáñez. – En el marco del trabajo en terreno que realizó en la comuna de Río Ibáñez, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el Comité de Agua Potable Rural del sector bajada Ibáñez, instancia en la que resaltó la importancia de potenciar este tipo de programas para garantizar el acceso a este vital elemento.

Calisto aseguró que “participamos una reunión con el Comité de Agua Potable de bajada Ibáñez, quienes se refirieron a los serios problemas que están teniendo por la escasez de agua. Hay muchos vecinos que se están quedando sin este vital elemento porque las napas se están secando, por eso se agruparon para poder optar a este tipo de proyectos”.

Según el legislador, “es fundamental garantizar este recurso, por eso hay que avanzar de forma ágil con estas iniciativas, porque vivir sin agua potable es complejo, más aún si la sequía está empezando a afectar las napas y los vecinos no pueden sacar agua de los pozos. Son 54 familias que requieren una solución pronta, por lo que hacemos el llamado a la Dirección de Obras Hidráulicas a agilizar y potenciar este tipo de iniciativas”.

Según Eric Maureira, Presidente de la organización, “somos 54 vecinos, y esto va a crecer más porque hay algunos que no participaron en la reunión per se van a ir incorporando de a poco. El tema hídrico en todo el mundo está complicado. Estamos con una escasez de agua, la mayoría de los vecinos desde bajada Ibáñez hasta Puerto Ibáñez se surten de pozos, y las napas están fallando. Estamos organizándonos como comité de agua para poder postular al programa APR”.

“Hay algunos vecinos con estanque, que acarrean el recurso y se surten, pero hay otros que están con poca agua, por eso hay que prevenir. El agua potable cambia la calidad de vida de las personas, entonces hemos optado por esto y queremos empezar a trabajar ya, porque estos son proyectos no a corto plazo, son a mediano y largo plazo”, indicó.

Finalmente, el dirigente señaló que “la reunión con el Diputado estuvo fantástica. Surgieron muchas preguntas, porque siempre cuando hay una autoridad nacional se aprovecha de plantear inquietudes. Además, él nos hizo un puente para poder citar a la Dirección de Obras Hidráulicas, quienes finalmente se excusaron, pero estamos viendo a futuro poder reunirnos con ellos”.