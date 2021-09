En Coyhaique la cifra sería de 385 funcionarios, y a nivel nacional cerca de 29 mil. Según información emanada desde los propios recintos asistenciales, estos trabajadores terminarían sus funciones a fines del mes de septiembre.

Coyhaique.- Aunque las cifras de la pandemia han ido mejorando durante las últimas semanas, el diputado Miguel Ángel Calisto manifestó su preocupación por el fin del contrato de 385 funcionarios de salud que fueron contratados por la emergencia sanitaria en la Región, cifra que a nivel nacional llegaría a los 29 mil funcionarios.

Según el legislador, “estoy bastante preocupado por esta situación, porque me parece una mala decisión que estas personas dejen de trabajar en los recintos de salud cuando la pandemia aún no ha terminado, y son muchos los expertos que han advertido de un posible rebrote ligado a la variante delta, que es mucho más contagiosa, entonces, creo que es una mala decisión”.

Calisto agregó que “además, en el tema de la salud tenemos siempre tantas falencias a nivel nacional, que el hecho de tener más funcionarios no debería ser un problema, al contrario, podrían ser un aporte en otras áreas si la pandemia continúa su tendencia de ir a la baja. Acá en la región no es la excepción, por lo que estos funcionarios podrían ser destinados a otras labores”.

“Se trata de médicos, TENS y bioquímicos, entre otros, que han realizado una labor fundamental como primera línea contra el Covid 19. Muchos de ellos además han venido desde otras regiones a reforzar los equipos de salud, entonces en el caso de un rebrote más adelante, no es llegar y contratarlos de nuevo”, indicó.

Finalmente, el diputado Calisto indicó que “esperamos que desde el Ministerio de Salud recapaciten y reviertan esta situación y así les extiendan el contrato a estos trabajadores, por estos motivos envíe oficio al Ministro. Además, es una mala forma de devolverles la mano a estas personas que incluso han arriesgado sus vidas para salvar las de otros combatiendo la pandemia”.