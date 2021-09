Después de mucho tiempo de no poder realizar actividades con mayor cantidad de aforo, en atención a la pandemia que aún está presente en nuestro país y región, lentamente se han ido organizando iniciativas que han permitido la presencia de vecinos y vecinas de los distintos sectores, en este caso particular de la comuna de Lago Verde.

Lago Verde.- En Villa La Tapera, el Alcalde Nelson Opazo, estuvo junto a la comunidad, instituciones y organizaciones sociales participando del desfile en honor a las Fiestas Patrias. “Como cada año trabaja, organiza esta actividad el Club de Huasos de Villa La Tapera, así es que, feliz de volver a recuperar la normalidad y sin olvidar obviamente de que debemos seguir cuidándonos”, manifestó la máxima autoridad comunal.

En la cabecera comunal, Lago Verde, también se llevó a cabo un acto cívico militar y posteriormente actividades típicas del campo con toda la comunidad. En este sector estuvo en representación del Alcalde, el jefe de Secplan del Municipio, Matías Araya.

“Se dio inicio a las actividades con un desfile, cumpliendo con todas las normas sanitarias, donde se hizo presente nuestra brigada de Bomberos, nuestro reten Fronterizo, nuestro club de adulto mayor, nuestros clubes de huasos y resaltar la presencia de nuestros niños de la escuela José Miguel Carrera, los cuales son el futuro de nuestro país. Posteriormente se realizaron diversas actividades en la cancha de jineteadas de nuestra localidad, con la coordinación de organizaciones comunitarias, sociales, con apoyo de particulares y obviamente con el apoyo de nuestro equipo municipal, lo cual fue todo un éxito, mucha participación”.

La Concejala de la comuna, Carolina Loncochino, puso en valor el trabajo y la presencia de las organizaciones sociales tanto en el desfile como en las actividades al aire libre, realizadas en Lago Verde.

“La gente estaba muy contenta, se vio el apoyo de las organizaciones que son muy importantes dentro de la comuna, son el motor del pueblo, porque siempre están proponiendo cosas, siempre están buscando actividades, siempre están queriendo mover el pueblo. Estaba Estampa Lagoverdina, los Bomberos, Matices del Lago igual está ahí apoyando y otras organizaciones si se me escapan pido las disculpas, fue muy bonito eso y creo que hay que considerar seguir haciendo este tipo de actividades, que las organizaciones tomen el control y comiencen a realizar todo lo que a ellos les gusta”.

Por su parte, el jefe (s) del retén de Carabineros en Lago Verde, Sargento Primero Pablo Cruz, destacó, “quiero manifestar la importante labor que desarrolla el Municipio local, representado por nuestro Alcalde, Nelson Opazo López, el cual dejo las directrices para que se hicieran los concursos que se llevaron a cabo en la cancha municipal, el desfile de conmemoración del aniversario Patrio. Es muy importante mantener nuestras tradiciones y hago presente un saludo muy especialmente para la comunidad de Lago Verde”.

Es importante mencionar que, el Alcalde Nelson Opazo y algunos Concejales de la comuna también participaron de actividades en el mes de la Patria en la localidad de Villa Amengual.