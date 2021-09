En Plaza Pentagonal de Coyhaique este miércoles desde las 17:00 horas.

Coyhaique.- Desde las 17:00 horas de este miércoles en la Plaza Pentagonal de Coyhaique se realizará la actividad de lanzamiento de la campaña presidencial de Gabriel Boric, candidatura que reúne al Frente Amplio, el Partido Comunista, más otras fuerzas políticas e independientes. Será también la ocasión para iniciar la campaña de los candidatos al Congreso y al Consejo Regional de Aysén.

“Daremos inicio a la difusión de la campaña de la candidatura de Gabriel Boric. En la oportunidad también podrán conocer las candidaturas al Congreso que presentamos como Apruebo Dignidad y también las candidaturas al Consejo Regional que presentan las fuerzas políticas. Esta actividad es organizada por los partidos políticos e independientes que se han sumado a la campaña de Gabriel Boric y además se levantarán mesas de trabajo que permitirán nutrir de contenido regional el programa presidencial que será sometido a elección en noviembre de este año”, dijo Julio Ñanco, vocero del comando de Gabriel Boric en Aysén y candidato a diputado.

Mientras Isabel Garrido, candidata a diputada, agregó que “espero poder representar los anhelos, sueños, intereses y esperanzas de las personas comunes y corrientes, trabajadores y trabajadoras que son parte del proyecto Apruebo Dignidad y que nos cansamos que otros prometan representarnos, por lo que decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Asimismo, expresar la voluntad de las mujeres, la juventud de la región que tantas veces han sido invisibilizadas. Llamar a participar e informarse conscientemente, porque estas elecciones son extremadamente importantes. Nosotros creemos en el cambio, no personas o sectores que torpedean los cambios o no crean genuinamente en transformar el país”, advirtió.

La actividad permitirá que los candidatos puedan presentar sus ideas matrices, además de la expresión del arte, música y cultura, propia de los movimientos sociales que sustentan la candidatura de Gabriel Boric. “Estamos con optimismo y ganas de dejar atrás este mal gobierno que ha sido una pesadilla para la sociedad chilena en su conjunto, por lo tanto, la invitación a toda la ciudadanía que quiera unirse a la campaña presidencial por Gabriel Boric. Tanto candidatos a Cores, como diputados de los partidos de Apruebo Dignidad realizaremos este lanzamiento de campaña a las 17 horas en la Plaza Pentagonal de Coyhaique, llegó la hora de las definiciones, si continuamos con este modelo neoliberal que ha profundizado las desigualdades o transitamos hacia uno que empareje la cancha y que nos permita soñar y caminar hacia un Chile más justo, amparados en una nueva Constitución, que deberemos defender”, remató Juan Catalán, candidato del Partido Comunista al Congreso.

En la oportunidad habrá música en vivo, sopaipillas gratis para las primeras personas y agua caliente para servirse mate, té o café (recordar traer traza y bombilla personal).

“Es esencial que las luchas que dimos en la calle y que no encontraron eco en las políticas parlamentarias, sean llevadas por nuestra propia voz y trabajo al Congreso. Es tiempo de todos los pueblos y todos los cuerpos y en ese sentido nadie está excluido, sabemos que no basta con expresarse, sino disputar el poder político, sobre todo desde las mujeres, ruralidad, medio ambiente y desde las regiones”, añadió Marianela Molina, candidata al parlamento por el Frente Amplio.

“Extendemos la invitación a la prensa regional e informamos que asistirán nuestras candidaturas a diputación Julio Ñanco, Marianela Molina, Juan Catalán e Isabel Garrido. También nos acompañará el consejero regional Rodrigo Araya y la concejala Yorka Cheuquean. ¡Seguimos!”, remató Nis Sorensen, Encargado Distrital del Comando Aysén por Boric.