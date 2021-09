Hubo hace aproximadamente una semana un “Gobierno en Terreno” donde vecinos, vecinas y dirigentes le manifestaron su preocupación a las autoridades sobre los contantes problemas de telefonía y aseguran que hace algunos días que la señal no llega o es muy débil en la zona.

Chile Chico.- Un problema que ya se ha vuelto algo permanente para la comunidad de Fachinal es la mala o definitivamente nula señal de telefonía móvil, que para el sector debiera otorgar la empresa Entel y según el presidente de la junta de vecinos, Rolando Burgos, el inconveniente se repite.

“Un poco anecdótica la cosa, porque el miércoles tuvimos reunión con la subrogante de la Delegada Presidencial Provincial y acá en la comunidad se trató el tema de la telefonía, justamente que se habían hecho reclamos y todo lo que ello significaba. El mismo día cayó la señal Entel y hasta hoy día no hay señal, o sea, la gente va a llamar a la orilla del lago, al muelle, porque ahí reciben algo de señal Entel, pero eso es el rebote de la antena que está en el sector Las Llaves”.

El dirigente vecinal, dice ya sentir vergüenza por reclamar tanto sobre la misma situación, pero es un tema que afecta a toda la población de Fachinal, quienes poseen este único medio de comunicación. “Ya da vergüenza, porque la gente anda toda preocupada, desesperada por el tema de la señal, tienen que hacer trámites y no pueden llamar. Así es que, hacer un recordatorio a la autoridad provincial, que se preocupen, que pasa con la señal telefónica en Fachinal”.

Rolando Burgos, hizo también un llamado a la autoridad sectorial a ver lo que está sucediendo, “la Subtel, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, nosotros antes reclamábamos ahí para lo que era la antena de Movistar, pero no sé cómo estará ahora el tema con la antena de Entel. Por favor, que se tome cartas en el asunto y no se deje esto de lado, porque se le planteó a la autoridad, asumió el compromiso de ver este tema, de reclamar, porque esto ya parece un cuento de niños tanto tiempo el mismo problema”.

Jaime Poblete, otro vecino de la localidad de Fachinal, da a conocer su molestia con la falla en la señal telefónica y pide a las autoridades pertinentes, intervenir para que esto se solucione. “Yo como vecino de Fachinal estoy molesto con esto porque de la señal telefónica, porque ya son varios días que se juntan y uno tiene compromisos comerciales, con su familia y no puede entenderse con ellos porque nos falta el teléfono”.