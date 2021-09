Como lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el rechazo en la Cámara del proyecto que establecía la disminución en un 50% del impuesto específico a los combustibles, iniciativa que a juicio del parlamentario era un gran avance para las zonas extremas, por lo que criticó la votación de sus colegas.

Valparaíso.- Según el legislador, “resulta bastante sorprendente las intervenciones del resto de los diputados, quienes desde una mirada desde el centro del país señalan que este proyecto está equivocado, irracional. Llama la atención, porque esto a mi juicio representa una desconexión absoluta con la realidad de nuestros territorios”.

“Entiendo que desde la comodidad de Santiago uno pueda decir que el impuesto específico está bien, porque contribuye a desincentivar el uso de vehículos, pero para un poblador de Villa O´Higgins, que está a 14 horas por tierra de Coyhaique y que debe trasladarse a una atención médica, la utilización del vehículo es vital. Estamos frente a una realidad totalmente distinta”, indicó.

Calisto agregó que “en algunas regiones el litro de combustible está sobre los 1100 pesos, y no sólo se usa en los vehículos, sino también en embarcaciones pesqueras, para el generador eléctrico en el campo. Por lo tanto, en este Congreso debiéramos tener un discurso que no sea Santiago céntrico, donde todas las decisiones pasan por la capital, porque Santiago no es Chile”.

Además, señaló que “mientras más lejos vives de Santiago, más te castigan por la aplicación de impuestos. Si en Coyhaique pagamos cerca de $1100 por el combustible, en Islas Huiichas, Puerto Gala, Puerto Gaviota, que son lugares donde la gente realmente hace patria, se paga $1500 por el litro de combustible. Todos acá en la Cámara hacen discursos sobre la soberanía, el territorio, en fin, pero en la práctica, castigamos a aquellos que viven más lejos”.

Finalmente, el diputado Calisto afirmó que “además, pagamos la luz eléctrica más cara de Chile. Tenemos también las peores condiciones de habitabilidad. Yo les pido en este Congreso Nacional que cuando hablamos de la eliminación del Impuesto Específico, nos acordemos de las Zonas Extremas, porque realmente afecta nuestra calidad de vida y empobrece a nuestras familias. No todo pasa por Santiago ni por las grandes urbes, también hay regiones que están abandonadas por parte del Estado”.