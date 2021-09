El documento se presentó luego de la instalación irregular de balsas jaulas a menos de quinientos metros de la bahía, pero además, se asegura en el escrito, que la concesión “no ha tenido movimiento en los últimos diez años”.

Aysén.- Junto a un grupo de representantes de la localidad de Puyuhuapi, en la comuna de Cisnes, se presentó ante el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de la región de Aysén la solicitud de caducidad del “centro de cultivo salmónidos Seno de Ventisquero”. La solicitud se basa en que durante los más de 20 años de concesión solo ha cambiado la titularidad de la empresa que posee dichos permisos, pero en ningún caso se ha demostrado la intención de ejecutar dicha concesión.

“Hemos presentado esta solicitud porque estamos seguros que acá se ha vulnerado el objeto por el cual se otorgó esta concesión. Además, la Ley General de Pesca y Acuicultura es clara al asegurar que si dentro de un año no se inician las operaciones es una causal de caducidad y esto ocurre en este caso”, sostuvo la parlamentaria.

En este sentido, la senadora Ximena Órdenes Neira insistió en que el actuar ilegal de esta concesión solo afecta a la comunidad de Puyuhuapi.

“Este no es el primer caso donde una salmonera que explota el recurso no traspasa los beneficios a la comunidad y solo quedan externalidades negativas. Esto no puede ocurrir en Puyuhuapi, donde el turismo es el principal ingreso económico”, indicó.

Esta acción se suma al oficio de fiscalización que presentó la senadora Órdenes ante la Superintendencia de Medio Ambiente apenas se conoció la instalación de las balsas jaulas.

“A finales de agosto presentamos un oficio ante la autoridad correspondiente, porque aquí hay una preocupación por el daño ecológico que puede ser causado por la contaminación de la bahía y esto sin duda puede afectar el desarrollo de la industria turística local”, sostuvo.

Finalmente, la senadora Órdenes se mostró confiada de que en el corto plazo haya noticias positivas al respecto. “No hay razones para que esta concesión continúe operativa, la solicitud presentada junto a la comunidad de Puyuhuapi va en la dirección correcta y esperamos que Sernapesca caduque esta concesión que solo pone en riesgo el desarrollo de actividades productivas en la zona”, puntualizó.